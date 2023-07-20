Больше не брюнетка: Эмили Ратаковские сменила имидж

Больше не брюнетка: Эмили Ратаковски сменила имидж
Модель Эмили Ратаковски сменила цвет волос. Звезда никогда не изменяла своему темному цвету, но наконец решилась на перемены.
Фото обновленного образа Эмили выложила в своем Instagram.
Новый имидж
На снимках, к которым звезда, как всегда привлекает внимание соблазнительным нарядом, она позирует с рыжими локонами. Для фотосессии модель примеряла откровенный купальник.
"Стала рыжая", — подписала фотографии Эмили.
Подписчики были щедры на комплименты и заметили, что звезда хороша в любом образе.
Звезде раньше приписывали роман с Брэдом Питтом и Питтом Дэвидсоном. Сама Эмили после четырех лет брака развелась в сентябре прошлого года с мужем Себастианом, от которого воспитывает сына. По словам модели, экс-муж изменял ей.
Напомним, Эмили Ратаковски прекрасно справляется с ролью модели собственного бренда. Звезда при любом случае устраивает фотосессии в авторских купальниках.
В последнее время Эмили приписывали роман с певцом Гарри Стайлзом. Но теперь у артиста новая подружка — модель Кэндис Свейнпол.