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Больше не брюнетка: Эмили Ратаковски сменила имидж

20 июля 2023 15:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Больше не брюнетка: Эмили Ратаковские сменила имидж
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Эмили Ратаковски сменила цвет волос. Звезда никогда не изменяла своему темному цвету, но наконец решилась на перемены.

Фото обновленного образа Эмили выложила в своем Instagram.

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Новый имидж

На снимках, к которым звезда, как всегда привлекает внимание соблазнительным нарядом, она позирует с рыжими локонами. Для фотосессии модель примеряла откровенный купальник.

"Стала рыжая", — подписала фотографии Эмили.

Подписчики были щедры на комплименты и заметили, что звезда хороша в любом образе.

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Звезде раньше приписывали роман с Брэдом Питтом и Питтом Дэвидсоном. Сама Эмили после четырех лет брака развелась в сентябре прошлого года с мужем Себастианом, от которого воспитывает сына. По словам модели, экс-муж изменял ей.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Напомним, Эмили Ратаковски прекрасно справляется с ролью модели собственного бренда. Звезда при любом случае устраивает фотосессии в авторских купальниках.

В последнее время Эмили приписывали роман с певцом Гарри Стайлзом. Но теперь у артиста новая подружка — модель Кэндис Свейнпол.

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