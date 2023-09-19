Більше не навчається у Англії: Полякова розповіла чим займається її старша донька

Співачка Оля Полякова з донькою Машею. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова розповіла, що її старша донька Маша покинула навчання у Англії, де провчилася рік і тепер отримує освіту в Україні.

Про це зіркова мама розповіла у своєму Instagram, коли у сторіс відповідала на питання підписників.

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Готується до чогось крутого

18-річна Маша Полякова рік навчалася у престижному музичному університеті BMus у Лондоні. Та її мама, співачка Оля Полякова, розповіла що донька покинула навчання і більше в Англію повертатися не планує.

"Маруся поїхала з Англії, вже не буде там вчитися. Поки що навчається в Київській музичній академії імені Чайковського в Києві, на композиторському відділенні", — розповіла зірка у сторіс в Instagram.

Сторіс Олі Полякової з її Instagram:

polyakovamusic

Також Полякова зазначила, що Маша готує щось дуже круте. Вірогідно, мається на увазі музична прем'єра, адже дівчина має свій рок-гурт "Шви", у якій є солісткою. Та Оля Полякова заінтригувала, що розповість про те, що готує донька, трохи згодом.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зворушливо вітала чоловіка з річницею. А ще розповіла, чому хотіла віддати власних доньок до дитбудинку.



