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Більше не навчається в Англії: Полякова розповіла чим займається її старша донька

19 вересня 2023 10:56
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Більше не навчається у Англії: Полякова розповіла чим займається її старша донька
Співачка Оля Полякова з донькою Машею. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Співачка Оля Полякова розповіла, що її старша донька Маша покинула навчання у Англії, де провчилася рік і тепер отримує освіту в Україні. 

Про це зіркова мама розповіла у своєму Instagram, коли у сторіс відповідала на питання підписників. 

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Готується до чогось крутого

18-річна Маша Полякова рік навчалася у престижному музичному університеті BMus у Лондоні. Та її мама, співачка Оля Полякова, розповіла що донька покинула навчання і більше в Англію повертатися не планує.

 

"Маруся поїхала з Англії, вже не буде там вчитися. Поки що навчається в Київській музичній академії імені Чайковського в Києві, на композиторському відділенні", — розповіла зірка у сторіс в Instagram.

 

оля полякова
Сторіс Олі Полякової з її Instagram: 
polyakovamusic

Також Полякова зазначила, що Маша готує щось дуже круте. Вірогідно, мається на увазі музична прем'єра, адже дівчина має свій рок-гурт "Шви", у якій є солісткою. Та Оля Полякова заінтригувала, що розповість про те, що готує донька, трохи згодом. 

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зворушливо вітала чоловіка з річницею. А ще розповіла, чому хотіла віддати власних доньок до дитбудинку.


 

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