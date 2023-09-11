"Перемоги, тоді відсвяткуаємо": Оля Полякова привітала чоловіка з річницею

Співачка Оля Полякова з родиною. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова привітала чоловіка з 19-ою річницею шлюбу. Зірка поділилася рідкісним сімейним фото.

Знімок Полякова опублікувала у своєму Instagram.

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Артистка зізналася, що вони з коханим обоє забули про визначну дату. Полякова запевнила, що після перемоги у війні, вони обов'язково відсвяткують.

Співачка Оля Полякова з родиною. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Нашій сім'ї сьогодні 19! Звісно, ми обидва забули про це, але коли так довго знаєш один одного, це не страшно...Страшно, коли війна розділяє, забирає… Дай нам Бог миру! Перемоги! Тоді відсвяткуємо!" — прокоментувала Оля.

На фото, яким поділилася співака, вона позує з чоловіком Вадимом та їхніми двома доньками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова вразила фанатів потужною промовою під час концерту на дитячому фестивалі.

Раніше Мілла Йовович показала рідкісне фото родини у повному складі.