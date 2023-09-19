Больше не учится в Англии: Полякова рассказала, чем занимается ее старшая дочь

Певица Оля Полякова с дочерью Машей. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Певица Оля Полякова рассказала, что ее старшая дочь Маша бросила учебу в Англии, где проучилась год и теперь получает образование в Украине.

Об этом звездная мама рассказала в своем Instagram , когда в историях отвечала на вопросы подписчиков.

Читайте также:

Готовится к чему-то крутому

18-летняя Маша Полякова училась в престижном музыкальном университете BMus в Лондоне. Но ее мама, певица Оля Полякова, рассказала, что дочь бросила учебу и больше в Англию возвращаться не планирует.

"Маруся уехала из Англии, уже не будет там учиться. Пока учится в Киевской музыкальной академии имени Чайковского в Киеве, на композиторском отделении", — рассказала звезда в истории в Instagram.

Сторис Оли Поляковой с ее Instagram:

polyakovamusic

Также Полякова отметила, что Маша готовит что-то очень крутое. Вероятно, имеется в виду музыкальная премьера, ведь у девушки есть своя рок-группа "Швы", в которой она солистка. Но Оля Полякова заинтриговала, что расскажет о том, что готовит дочь немного позже.

Напомним, недавно Оля Полякова трогательно поздравила мужа с годовщиной. А еще рассказала, почему хотела отдать собственных дочерей в детдом.