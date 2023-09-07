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Оля Полякова розповіла, чому хотіла віддати власних доньок до дитбудинку

7 вересня 2023 11:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому Оля Полякова хотіла здати власних доньок до дитбудинку – що вони накоїли
Українська співачка Оля Полякова у шоу "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка, акторка і телеведуча Оля Полякова поділилася дуже цікавими подробиці свого життя. Виявляється, одна з найяскравіших артисток шоу-бізнесу хотіла віддати власних доньок Машу та Алісу до дитячого будинку.

Про це Оля Полякова розповіла під час одного з випусків шоу "Дорослі дівчата" в YouTube.

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Чому хотіла здати дітей до дитбудинку

Відома артистка зізнається, що вона дуже боїться тарганів і павуків, а іноді це навіть доходить до панічного страху. Її діти Маша та Аліса прекрасно про це знали та вирішили посміятися над рідною мамою. Вони придбали великого іграшкового павука та підкинули до ліжка Олі.

Оля Полякова с Машей Ефросининой на шоу "Взрослые девочки"
Співачка Оля Полякова з Машею Єфросиніною на шоу "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Співачка дуже злякалася та розгнівалася на дівчат, яких навіть хотіла прибити за такий жарт. Ба більше, вона навіть думала про те, що здасть їх до дитячого будинку після того, як вони вирішили невдало пожартувати над своєю матір’ю. 

"Мої діти знають цей страх. Аліса з Машею купили пластикового павука, чорну вдову, і кинули мені в ліжко. Я думала, що здам їх до дитбудинку, але перед цим приб'ю", — відверто розповіла відома українська виконавиця Оля Полякова.

Також вона розповіла ще одну ситуацію, коли сама вирішила пожартувати над молодшою дочкою. За словами Олі, одного разу вона запропонувала дочці Алісі з’їсти гострий перець, щоб отримати велику кількість переглядів у TikTok.

Дитина погодилася це зробити, але потім сильно пошкодувала про це, адже перець дуже обпік її. Не дивлячись на те, що Оля Полякова перелякалася за свою дитину, вона розмістила це відео у TikTok і отримала велику кількість переглядів. 

Сім’я співачки

Українська співачка вийшла заміж за продюсера Вадима Буряковського у 2004 році. Не дивлячись на те, що в них більше 15 років різниці у віці, Оля вважає, що це аж ніяк не заважає справжнім почуттям. 

У 2005 році в них народилася перша донька, яку вони назвали Машею на честь улюбленої бабусі Олі. Через шість років народилася друга донька, яку Вадим і Оля назвали Алісою. Зараз співачка активно демонструє різні кадри та фото зі своїми доньками.

Оля Полякова со своим мужем Вадимом и дочками Машей и Алисой
Співачка Оля Полякова зі своїм чоловіком Вадимом та доньками Машею та Алісою на відпочинку. Фото: Instagram Олі Полякової

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова презентувала нову пісню. 

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Оля Полякова виступила на дитячому фестивалі із сильною промовою.

Також ми повідомляли про те, що співачку Олю Полякову розкритикували за фотографію з донькою. 

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