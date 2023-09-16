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Бізнес-партнерка Дорофєєвої присоромила українців за неповагу до військових та волонтерів

16 вересня 2023 09:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бізнес-партнерка Дорофєєвої присоромила українців за неповагу до військових та волонтерів
Бізнесвумен, продюсерка Ірина Горова. Фото: Instagram/gorovaya_irina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні видання Forbes Ukraine вчетверте презентував список "30 до 30", молодих українців, які вразили країну та світ до 30 років. Також в столиці відбулась церемонія нагородження. Ведучою стала бізнесвумен, колишня дружина репера Потапа (хоча й не любить коли її так презентують), Ірина Горова. 

Про це вона повідомила у свому Instagram.

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Подробиці

Власниця музичного лейблу Pomitni, з яким співпрацює співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) зауважила, що їй дуже хотілося б, щоб українці були емпатичними, вдячними, уважними до військових, волонтерів не лише в соцмережах, але й в офлайн житті. 

"Нестерпно боляче було дивитися, як зі сцени лунали пронизливі розповіді Василіси Степаненко про фільм "20 днів у Маріуполі"; Світлани Денисенко про фонд, якому за минулий рік вдалось зібрати понад 70 млн доларів на потреби ЗСУ; Костянтина Дудченка, який двічі втратив свій бізнес… А більшість людей в залі при цьому стояли спиною, гучно розмовляючи та попиваючи шампанське. Давайте, будь ласка, не на словах, а по-справжньому навчимось щиро поважати один одного, слухати та виражати вдячність", — написала Ірина.

Хто увійшов у список Forbes Ukraine 

Список майже наполовину складається з надважливих людей нашого часу — військових і волонтерів. Серед них — один із наймолодших комбригів Олександр Сак, який командує 47‐ю окремою механізованою бригадою; командир розвідувального батальйону Ігор Дику; медикиня Ніна Колосінська, яка рятувала поранених у Маріуполі та в російському полоні; народний депутат, котрий пішов служити матросом, Роман Лозинський.

Також у цьогорічному проєкті "30 до 30" — молоді українські підприємці, блогери та активісти. 

Нагадаємо, раніше ми писали що лідер гурту O.Torvald, рок-музикант та військовий ЗСУ Женя Галич проведе благодійне тренування до "Найдовшого у світі марафону". Також ми розповідали, як Ірина Горова змінилася за останнє десятиріччя.

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