Бізнес-партнерка Дорофєєвої присоромила українців за неповагу до військових та волонтерів
Напередодні видання Forbes Ukraine вчетверте презентував список "30 до 30", молодих українців, які вразили країну та світ до 30 років. Також в столиці відбулась церемонія нагородження. Ведучою стала бізнесвумен, колишня дружина репера Потапа (хоча й не любить коли її так презентують), Ірина Горова.
Про це вона повідомила у свому Instagram.
Подробиці
Власниця музичного лейблу Pomitni, з яким співпрацює співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) зауважила, що їй дуже хотілося б, щоб українці були емпатичними, вдячними, уважними до військових, волонтерів не лише в соцмережах, але й в офлайн житті.
"Нестерпно боляче було дивитися, як зі сцени лунали пронизливі розповіді Василіси Степаненко про фільм "20 днів у Маріуполі"; Світлани Денисенко про фонд, якому за минулий рік вдалось зібрати понад 70 млн доларів на потреби ЗСУ; Костянтина Дудченка, який двічі втратив свій бізнес… А більшість людей в залі при цьому стояли спиною, гучно розмовляючи та попиваючи шампанське. Давайте, будь ласка, не на словах, а по-справжньому навчимось щиро поважати один одного, слухати та виражати вдячність", — написала Ірина.
Хто увійшов у список Forbes Ukraine
Список майже наполовину складається з надважливих людей нашого часу — військових і волонтерів. Серед них — один із наймолодших комбригів Олександр Сак, який командує 47‐ю окремою механізованою бригадою; командир розвідувального батальйону Ігор Дику; медикиня Ніна Колосінська, яка рятувала поранених у Маріуполі та в російському полоні; народний депутат, котрий пішов служити матросом, Роман Лозинський.
Також у цьогорічному проєкті "30 до 30" — молоді українські підприємці, блогери та активісти.
Нагадаємо, раніше ми писали що лідер гурту O.Torvald, рок-музикант та військовий ЗСУ Женя Галич проведе благодійне тренування до "Найдовшого у світі марафону". Також ми розповідали, як Ірина Горова змінилася за останнє десятиріччя.