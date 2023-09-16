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Бизнес-партнер Дорофеевой пристыдила украинцев за неуважение к военным и волонтерам

16 сентября 2023 09:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бизнес-партнер Дорофеевой пристыдила украинцев за неуважение к военным и волонтерам
Бизнесвумен, продюсер Ирина Горова. Фото: Instagram/gorovaya_irina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне, издание Forbes Ukraine в четвертый раз презентовало список "30 до 30", молодых украинцев, поразивших страну и мир до 30 лет. Также в столице прошла церемония награждения. Ведущей стала бизнесвумен, бывшая жена рэпера Потапа (хотя и не любит когда ее так презентуют), Ирина Горова.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Подробности

Обладательница музыкального лейбла Pomitni, с которым сотрудничает певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA), отметила, что ей очень хотелось бы, чтобы украинцы были эмпатическими, благодарными, внимательными к военным, волонтерам не только в соцсетях, но и в офлайн жизни.

"Невыносимо больно было смотреть, как со сцены звучали пронзительные рассказы Василисы Степаненко о фильме "20 дней в Мариуполе"; Светланы Денисенко о фонде, которому за прошлый год удалось собрать более 70 млн долларов на нужды ВСУ; Константина Дудченко, дважды потерявшего свой бизнес… А  большинство людей в зале при этом стояли спиной, громко разговаривая и попивая шампанское. Давайте, пожалуйста, не на словах, а по-настоящему научимся искренне уважать друг друга, слушать и выражать благодарность", — написала Ирина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gorova Iryna (@gorovaya_irina)

Кто вошел в список Forbes Ukraine

Список почти наполовину состоит из сверхважных людей нашего времени военных и волонтеров. Среди них  один из самых молодых комбригов Александр Сак, командующий 47-й отдельной механизированной бригадой; командир разведывательного батальона Игорь Дику; медик Нина Колосинская, которая спасала раненых в Мариуполе и в российском плену; народный депутат, ушедший служить матросом, Роман Лозинский.

Также в проекте "30 до 30" — молодые украинские предприниматели, блогеры и активисты.

Напомним, ранее мы писали, что лидер группы O.Torvald, рок-музыкант и военный ВСУ Женя Галич проведет благотворительную тренировку к "Самому длинному в мире марафону". Также мы рассказывали, как Ирина Горова изменилась за последнее десятилетие.

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