Женя Галич проведе благодійне тренування до "Найдовшого у світі марафону"
Військовий та рок-музикант Євген Галич долучився до благодійної ініціативи. Артист проведе підготовку до благодійного забігу.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.
Забіг на честь героїв, які захищають країну
29 жовтня відбудеться "Найдовший у світі марафон". Це благодійний забіг вдячності та підтримки героїв.
Щоб усі бажаючі могли підготуватися до забігу в Києві відбудеться серія благодійних тренувань, які проходитимуть щонеділі: 17 та 24 вересня, 1 та 8 жовтня.
Перше тренування пройде разом із рок-музикантом і військовим Женею Галичем та професійним спортивним тренером з десятирічним досвідом Олександром Погребняком.
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