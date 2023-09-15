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Женя Галич проведе благодійне тренування до "Найдовшого у світі марафону"

15 вересня 2023 19:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Женя Галич проведе благодійне тренування до "Найдовшого у світі марафону"
Співак та військовий ЗСУ Євген Галич. Фото: instagram.com/jenia_galich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Військовий та рок-музикант Євген Галич долучився до благодійної ініціативи. Артист проведе підготовку до благодійного забігу.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.

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29 жовтня відбудеться "Найдовший у світі марафон". Це благодійний забіг вдячності та підтримки героїв.

 

Щоб усі бажаючі могли підготуватися до забігу в Києві відбудеться серія благодійних тренувань, які проходитимуть щонеділі: 17 та 24 вересня, 1 та 8 жовтня.

Перше тренування пройде разом із рок-музикантом і військовим Женею Галичем та професійним спортивним тренером з десятирічним досвідом Олександром Погребняком.

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