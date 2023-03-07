Black style, Ортега та Кортні Кокс на доріжці: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Крик 6"

Зіркова прем'єра фільму "Крик 6"

Цього тижня у світовий прокат, та український зокрема, виходить шоста частина популярної франшизи про вбивцю у масці "Крик". До своїх ролей повернулися Мелісса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудінг, Джасмін Савой Браун, Кортні Кокс та Гейден Панеттьєр. Одними з першими фільм жахів побачили у Нью-Йорку. Саме там і відбулась зіркова прем’єра стрічки.

Новини.LIVE покаже, хто ж завітав на світський захід.

Деталі

20-річна зірка серіалу “Венздей” Дженна Ортега з'явилася на червоній доріжці у відвертому чорно-білому наряді з глибоким декольте. Її образ доповнили прикраси Tiffany & Co.

56-річна Кортні Кокс, яка нещодавно отримала зірку на "Алеї слави" у Голлівуді на прем'єру завітала в чорній мінісукні, поверх якої одягла оксамитовий блейзер. Її 18-річна дочка Коко з'явилася в червоній сукні з глибоким вирізом.

33-річна екснаречена українського боксера Володимира Кличка, акторка Гейден Панеттьєр вперше з’явилась на публіці після нещодавньої смерті її молодшого брата Джейсена.

Співачка Демі Ловато

Новий фільм продовжить історію тих, хто вижив у кривавій різанині. Молоді люди залишають рідне містечко Вудсборо, щоб почати все спочатку. П’ята частина франшизи зібрала у світовому прокаті 140 млн доларів з бюджетом у 24 млн.

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Фото: Reuters