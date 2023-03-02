Зіркова прем'єра мультфільму Мавка. Лісова пісня

Прем'єра фільму "Мавка. Лісова пісня"

В широкий національний прокат вийшла довгоочікувана анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня". У Львові та Києві пройшли допрем’єрні покази. В столиці на урочистий захід завітали чимало українських знаменитостей.

Про це на своєму сайті повідомляє Держкіно.

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Вперше свою роботу на великому екрані побачили зіркові голоси мультфільму — фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, лідер "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, народна артистка України Ніна Матвієнко, актори Наталка Денисенко, Назар Задніпровський та Андрій Мостренко.

"Я бачила мультфільм від початку й до кінця, тому що я озвучила головну роль і бачила всі ці кадри. Я очікувала, що буде класно, майже все по сюжету я знала, як буде, але коли ти бачиш повну картину, це до мурашок. Під час деяких сцен я сиділа й плакала. Я в захваті, дуже крута робота, горда, що долучилася", — розповіла Наталка Денисенко.

"Щойно подивився мультфільм "Мавка. Лісова пісня", де озвучував, Духа Природи — Того, Що у Скелі Сидить. Я ж не знав, наскільки буде складним сюжет, драматичним: він і про життя, і про смерть, про любов, про дружбу, про взаємодію, про гнів, про лють", — прокоментував Олег Скрипка.

У столиці привітати команду стрічки завітали чимало представників шоу-бізнесу: співачки Оля Полякова, Анна Трінчер, актори Ксенія Мішина, Григорій Бакланов, Олексій Тритенко, режисер Ахтем Сеітаблаєв та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше в історії Саудівської Аравії на великих екранах показали український фільм, а саме мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Також ми розповідали, що музичні виконавці Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".