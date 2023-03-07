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Неймовірні показники: касові збори "Мавка. Лісова пісня" за перший тиждень

7 березня 2023 08:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кадр з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня в широкий національний прокат вийшла довгоочікувана анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня". Робота над нею тривала не один рік, а бюджет склав рекордні 200 млн гривень. Попри повномасштабну війну, в перший тиждень український мультфільм зібрав солідний бокс-офіс. 

Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на Film.Ua.

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Деталі 

За перший вікенд прокату "Мавка. Лісова пісня" зібрала 24 млн 900 тисяч гривень. Було продано 189 тисяч квитків. Це стало рекордом серед українських фільмів.

Для прикладу, найкасовіший фільм за всю історію національного кінематографа, "Скажене весілля", за перший вікенд 2018 року зібрав 13 млн 100 тисяч гривень. Щоправда, у проєктів кардинально різні бюджети. 

Втім, у творців фільму великі сподівання саме на міжнародний прокат. Стрічку покажуть у понад двадцяти країнах світу, а саме: США, Канаді, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Польщі, Румунії, Хорватії, Естонії, Латвії, Литві, Албанії, Боснії та Герцеговині, Македонії, Сербії, Словенії, Чехії, Болгарії, Угорщині, Норвегії, Данії, Ісландії, Швеції, Фінляндії, Греції та навіть Монголії. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшла зіркова прем’єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в Києві. Також ми писали, що музичні виконавці Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

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