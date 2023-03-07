Black style, Ортега и Кортни Кокс на дорожке: как прошла звездная премьера фильма "Крик 6"

Звездная премьера фильма "Крик 6"

На этой неделе в мировой прокат, и украинский в частности, выходит шестая часть популярной франшизы об убийце в маске "Крик". К своим ролям вернулись Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Кортни Кокс и Хейден Панеттьер. Одними из первых фильм ужасов увидели в Нью-Йорке. Там же и состоялась звездная премьера ленты.

Новини.LIVE покажет, кто же посетил светское мероприятие.

Подробности

20-летняя звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега появилась на красной дорожке в откровенном черно-белом наряде с глубоким декольте. Ее образ дополнили украшения Tiffany&Co.

56-летняя Кортни Кокс, недавно получившая звезду на "Аллее славы" в Голливуде, премьеру посетила в черном мини-платье, поверх которого надела бархатный блейзер. Ее 18-летняя дочь Коко появилась в красном платье с глубоким вырезом.

33-летняя экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко, актриса Хейден Панеттьер впервые появилась на публике после недавней смерти ее младшего брата Джейсена.

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Новый фильм продолжит историю выживших в кровавой резне. Молодые люди покидают родной городок Вудсборо, чтобы начать все сначала. Пятая часть франшизы собрала в мировом прокате 140 млн долларов с бюджетом в 24 млн долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что, несмотря на полномасштабную войну, в первую неделю проката украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал солидный бокс-офис. Также мы писали интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун, которому исполнилось 31 год.

Фото: Reuters