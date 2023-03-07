Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Black style, Ортега и Кортни Кокс на дорожке: как прошла звездная премьера фильма "Крик 6" arrow

Black style, Ортега и Кортни Кокс на дорожке: как прошла звездная премьера фильма "Крик 6"

7 марта 2023 08:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звездная премьера фильма "Крик 6"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе в мировой прокат, и украинский в частности, выходит шестая часть популярной франшизы об убийце в маске "Крик". К своим ролям вернулись Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Кортни Кокс и Хейден Панеттьер. Одними из первых фильм ужасов увидели в Нью-Йорке. Там же и состоялась звездная премьера ленты.

Новини.LIVE покажет, кто же посетил светское мероприятие.

Читайте также:

Подробности

20-летняя звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега появилась на красной дорожке в откровенном черно-белом наряде с глубоким декольте. Ее образ дополнили украшения Tiffany&Co.

56-летняя Кортни Кокс, недавно получившая звезду на "Аллее славы" в Голливуде, премьеру посетила в черном мини-платье, поверх которого надела бархатный блейзер. Ее 18-летняя дочь Коко появилась в красном платье с глубоким вырезом.

33-летняя экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко, актриса Хейден Панеттьер впервые появилась на публике после недавней смерти ее младшего брата Джейсена.

Певица Деми Ловато

Новый фильм продолжит историю выживших в кровавой резне. Молодые люди покидают родной городок Вудсборо, чтобы начать все сначала. Пятая часть франшизы собрала в мировом прокате 140 млн долларов с бюджетом в 24 млн долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что, несмотря на полномасштабную войну, в первую неделю проката украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал солидный бокс-офис. Также мы писали интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун, которому исполнилось 31 год.

Фото: Reuters

Выключить проверку Премиум советы

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

09:40 Украинские военные в Германии учатся работать с системами IRIS-T, — Бундесвер

09:33 ​​ Воину, расстрелянному за "Слава Украине", предлагают присвоить звание Героя Украины

09:26 В Китае резко ответили на требования не поставлять россии оружие и упрекнули Штаты из-за Тайваня

Новина з фото

09:26 Аврил Лавин, которая разорвала помолвку, подловили за поцелуем с известным рэпером

09:16 ВСУ под Бахмутом стабилизировали оборону, потери несут обе стороны, — британская разведка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:03 В Раде регистрируют новые инициативы по б/у авто: что хотят изменить

08:58 Более 350 снарядов за сутки: Херсонская ОВА сообщила о последствиях новых обстрелов

08:52 Кандидат от республиканцев на выборах-2024 будет настаивать на уменьшении помощи Украине, — СМИ

08:44 "Слава Украине!" — в топе трендов: о казни россиянами пленника написали десятки тысяч твитов

08:28 В марте произошла еще одна индексация выплат для украинцев: что известно

Новина з відео

07:26Более длинные руки не помогут: Александр Усик о бое с Тайсоном Фьюри, который может сорваться

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

Новина з відео

23:55 Ученые впервые в истории обнаружили в космосе так называемые "ударные волны": что это такое

Новина з відео

22:35 "Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на циничный расстрел украинского военного

Новина з відео

18:24 Главные итоги прошлой недели: Шейтельман расскажет о конфликте Зеленского с Залужным и заявлениях стендапера Щегеля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного

Новина з відео

17:16В Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления"

Новина з відео

17:03 Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

06:23 Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч

06:00Массовые протесты в Израиле: правительство Нетаньяху угрожает демократии в стране

Новина з фото

21:25 Единственная американка и невероятная конкуренция: кто претендует на "Оскар" за лучшую женскую роль

Новина з фото

20:52 Этих знаменитостей ненавидят работники ресторанов: громкие истории

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Эксклюзив

11:23Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

Актуальное по теме

None 7 Март 09:40

Украинские военные в Германии учатся работать с системами IRIS-T, — Бундесвер

None 7 Март 09:26

В Китае резко ответили на требования не поставлять россии оружие и упрекнули Штаты из-за Тайваня

None 7 Март 09:25

Аврил Лавин, которая разорвала помолвку, подловили за поцелуем с известным рэпером

None 7 Март 09:06

В Раде регистрируют новые инициативы по б/у авто: что хотят изменить

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB