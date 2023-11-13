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Блогерка Саша Бо, яка має днями народити, показалася у спідньому

13 листопада 2023 14:47
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Блогерка Саша Бо, яка має днями народити, показалася у спідньому
Вагітна Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Блогерка з мільйонною аудиторією Саша Бо у своєму блозі розповіла, що за прогнозами лікарів має народити з дня на день, і показала, який вигляд має у спідньому. 

Відео з животиком опублікувала у сторіс в Instagram

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Думала, що цей день настав

Саша Бо чекає на третю дитину. Вона вже виховує двох хлопців від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом. А зі своїм другим чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським, вони чекають на дівчинку. 

 

Саша розповідала у своєму блозі, що за прогнозами лікарів має народити 15 листопада, тобто післязавтра. Проте на такому терміні це може статися будь-якої миті. 

Блогерка показала себе у сторіс у спідньому і похизувалася, що не набрала зайвих кіло за час вагітності: Саша має стрункі ноги і руки, а на округлому животику навіть можна помітити прес.

 

Саша Бо
Скриншот зі сторіс instagram.com/sashaabo
Саша Бо
Скриншот зі сторіс instagram.com/sashaabo

Дівчина також поділилася відео, на якому видно, як рухається дитинка у животі, і поділилися: думала, народить вже сьогодні. 

 

Саша Бо
Скриншот зі сторіс instagram.com/sashaabo

"Сьогодні зранку відчувала легкий ниючий біль. Думала, що цей день настав. Але пройшло. Після обіду забіжу до лікаря на обстеження", — розповіла блогерка. 

Ще вчора дівчина робила останню за період цієї вагітності фотосесію — з чоловіком Платоном і животиком. 

Нагадаємо, у блогерки Саші Бо виявили рідкісний діагноз. 

Також ми писали, що у блогерки Саші Бо був викидень.

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