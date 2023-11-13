Блогерка Саша Бо, яка має днями народити, показалася у спідньому
Блогерка з мільйонною аудиторією Саша Бо у своєму блозі розповіла, що за прогнозами лікарів має народити з дня на день, і показала, який вигляд має у спідньому.
Відео з животиком опублікувала у сторіс в Instagram.
Думала, що цей день настав
Саша Бо чекає на третю дитину. Вона вже виховує двох хлопців від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом. А зі своїм другим чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським, вони чекають на дівчинку.
Саша розповідала у своєму блозі, що за прогнозами лікарів має народити 15 листопада, тобто післязавтра. Проте на такому терміні це може статися будь-якої миті.
Блогерка показала себе у сторіс у спідньому і похизувалася, що не набрала зайвих кіло за час вагітності: Саша має стрункі ноги і руки, а на округлому животику навіть можна помітити прес.
Дівчина також поділилася відео, на якому видно, як рухається дитинка у животі, і поділилися: думала, народить вже сьогодні.
"Сьогодні зранку відчувала легкий ниючий біль. Думала, що цей день настав. Але пройшло. Після обіду забіжу до лікаря на обстеження", — розповіла блогерка.
Ще вчора дівчина робила останню за період цієї вагітності фотосесію — з чоловіком Платоном і животиком.
Нагадаємо, у блогерки Саші Бо виявили рідкісний діагноз.
Також ми писали, що у блогерки Саші Бо був викидень.
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