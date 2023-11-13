Блогер Саша Бо, которая на днях родит, показалась в нижнем белье

Беременная Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Блогер с миллионной аудиторией Саша Бо в своем блоге рассказала, что по прогнозам врачей должна родить со дня на день, и показала, как выглядит в нижнем белье.

Видео с животиком опубликовала в сторис в Instagram.

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Думала, что этот день настал

Саша Бо ждет третьего ребенка. Она уже воспитывает двух мальчиков от первого брака с Игорем Пустовитом. А со своим вторым мужем, стоматологом Платоном Тарнавским, они ждут девочку.

Саша рассказывала в своем блоге, что по прогнозам врачей должна родить 15 ноября, то есть послезавтра. Однако на таком сроке это может произойти в любой момент.

Блогер показала себя в сторис в нижнем белье и похвасталась, что не набрала лишних кило за время беременности: у Саши стройные ноги и руки, а на округлом животике даже можно заметить пресс.

Скриншот со сторис instagram.com/sashaabo

Скриншот со сторис instagram.com/sashaabo

Девушка также поделилась видео, на котором видно, как двигается ребенок в животе, и поделились: думала, родит уже сегодня.

Скриншот со сторис instagram.com/sashaabo

"Сегодня утром испытывала легкую ноющую боль. Думала, что этот день настал. Но прошло. После обеда забегу к врачу на обследование", — рассказала блогер.

Еще вчера девушка делала последнюю за период этой беременности фотосессию — с мужем Платоном и животиком.

Напомним, у блогера Саши Бо обнаружили редкий диагноз.

Также мы писали, что у блогера Саши Бо был выкидыш.