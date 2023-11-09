Богдан Буше розповів про перебіг рідкісного захворювання

Блогер Богдан Буше. Фото: instagram.com/bushe8

Напередодні популярний блогер-мільйоник, новий ведучий популярної телепрограми "Хто зверху", актор Богдан Шелудяк, більш відомий у соцмережах як Буше, шокував новиною, що в нього діагностували рідкісну серйозну хворобу. Сьогодні він поділився гарною новиною — хворобу зупинили.

У своєму Instagram розповів про перебіг захворювання.

Читайте також:

Боротьба з наслідками

Вже другий тиждень Богдан Буше перебуваэ у стаціонарі, де його лікують від рідкісного захворювання — синдрому Гієна-Барре. Через хворобу його імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи.

У більшості випадків хвороба виліковна, але у 30% дорослих слабкість зберігається приблизно три роки.

Сьогодні Богдан поділився радісною новиною — хворобу зупинили, тобто вона більше не прогресує. Тепер ведучий буде боротися з наслідками, яких чимало.

"Хворобу зупинили (халлілуя! організм ізцеляється!), тепер боремось із наслідками, які вона встигла наробити. Мені вже значно легше ходити, хоча оніміння кінцівок зберігається, а рефлексів так і немає. В очах не так двоїться, тому в оточенні стало менше близняшок, а розмовляю я вже не як нaркоман зі стажем", — розповів Буше.

Він подякував прихильникам, які дуже підтримують його весь цей час. Богдан вважає, що повідомлення фанів допомагають йому одужати.

Також він показав, як проходить обстеження у лікаря: як його рефлекси не працюють, а око не доводиться.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

У сторіс поділився процесом лікування: ранкове тренування і крапельниці.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Нагадаємо, важкохворий блогер Буше розповів, як почались його проблеми зі здоров'ям.

Також ми писали, що ворожка розповіла, через що захворів Буше.