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Богдан Буше розповів про перебіг свого рідкісного захворювання

9 листопада 2023 15:17
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Богдан Буше розповів про перебіг рідкісного захворювання
Блогер Богдан Буше. Фото: instagram.com/bushe8
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Напередодні популярний блогер-мільйоник, новий ведучий популярної телепрограми "Хто зверху", актор Богдан Шелудяк, більш відомий у соцмережах як Буше, шокував новиною, що в нього діагностували рідкісну серйозну хворобу. Сьогодні він поділився гарною новиною — хворобу зупинили. 

У своєму Instagram розповів про перебіг захворювання. 

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Боротьба з наслідками

Вже другий тиждень Богдан Буше перебуваэ у стаціонарі, де його лікують від рідкісного захворювання — синдрому Гієна-Барре. Через хворобу його імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи.

У більшості випадків хвороба виліковна, але у 30% дорослих слабкість зберігається приблизно три роки. 

Сьогодні Богдан поділився радісною новиною — хворобу зупинили, тобто вона більше не прогресує. Тепер ведучий буде боротися з наслідками, яких чимало. 

 

"Хворобу зупинили (халлілуя! організм ізцеляється!), тепер боремось із наслідками, які вона встигла наробити. Мені вже значно легше ходити, хоча оніміння кінцівок зберігається, а рефлексів так і немає. В очах не так двоїться, тому в оточенні стало менше близняшок, а розмовляю я вже не як нaркоман зі стажем", — розповів Буше. 

Він подякував прихильникам, які дуже підтримують його весь цей час. Богдан вважає, що повідомлення фанів допомагають йому одужати. 

Також він показав, як проходить обстеження у лікаря: як його рефлекси не працюють, а око не доводиться. 

Богдан Буше
Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8
Богдан Буше
Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

У сторіс поділився процесом лікування: ранкове тренування і крапельниці. 

 

Богдан Буше
Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8
Богдан Буше
Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Нагадаємо, важкохворий блогер Буше розповів, як почались його проблеми зі здоров'ям. 

Також ми писали, що ворожка розповіла, через що захворів Буше. 

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