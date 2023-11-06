Ворожка розповіла, через що захворів Буше — справа у дівчині

Блогер Богдан Буше. Фото: instagram.com/bushe8

Блогер і телеведучий Богдан Шелудяк, відомий як Буше, зараз лікується від рідкісного захворювання нервової системи "синдрома Гійєна-Барре". Прихильники за нього хвилюються, дехто навіть намагається зрозуміти причини того, чому це сталося. Буше поділився відео, у якому ворожка у соцмережі ТікТок зробила розклад карт таро на його здоров'я.

Шокуючу відповідь карт блогер опублікував в Instagram.

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Результат магії

У Богдана Шелудяка минулого тижня виявили рідкісне захворювання нервової системи, через яке у нього порушене мовлення та координація, адже його імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи.

31-річний телеведучий і актор ці дні перебуває в лікарні, де йому ставлять крапельниці і намагаються вилікувати.

Тим часом одна з ворожок намагалася розібратися, через що з Богданом трапилася хвороба. Вона зробила розклад на картах таро і опублікувала його у Тік-тоці. Результат "ворожіння" шокував.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

"Те, що з ним відбувається, — результат магії. Від дівчини, яку він некрасиво залишив. Буде тяжко, але він впорається! Жити буде. Вплив бажано зняти і переглянути своє ставлення до дівчат і життя", — написала ворожка.

Богдан опублікував цей розклад у себе і одразу прокоментував його.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

"Нещодавно тільки спілкувався про те, що часто навіть не ходжу на побачення, щоб потім, якщо захочу відморозитися, не ображати нікого. А тут таке", — написав Буше у сторіс в Instagram.

Проте блогер вірогідно погодився з тим, що ставлення до життя треба міняти. У наступних сторіс він показав себе на мотоциклі і прокоментував, що у той час не був задоволений собою.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Наступним опублікував фото своїх ніг, вочевидь на подвір'ї лікарні, і написав, що радий, адже сьогодні може самостійно ходити.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

У перші дні хвороби Богдану допомагали ходити, адже у нього не виходило.

Нагадаємо, в українського телеведучого знайшли небезпечне захворювання.

Також ми писали, що важкохворий блогер Буше розповів, на що схожий його фізіологічний стан.