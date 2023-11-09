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Богдан Буше рассказал о течении своего редкого заболевания

9 ноября 2023 15:17
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Богдан Буше рассказал о течении редкого заболевания
Блогер Богдан Буше. Фото: instagram.com/bushe8
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Накануне популярный блоггер-миллионник, новый ведущий популярной телепрограммы "Хто зверху", актер Богдан Шелудяк, более известный в соцсетях как Буше, шокировал новостью, что у него диагностировали редкую серьезную болезнь. Сегодня он поделился хорошей новостью — болезнь остановили.

В своем Instagram рассказал о течении заболевания.

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Борьба с последствиями

Уже вторую неделю Богдан Буше находится в стационаре, где его лечат от редкого заболевания — синдрома Гиена-Барре. Из-за болезни его иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы.

В большинстве случаев болезнь излечима, но у 30% взрослых слабость сохраняется примерно три года.

Сегодня Богдан поделился радостной новостью — болезнь остановили, то есть она больше не прогрессирует. Теперь ведущий будет бороться с последствиями.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богдан Шелудяк (@bushe8)

"Болезнь остановили (халлилуя! организм исцеляется!), теперь боремся с последствиями, которые она успела наделать. Мне уже значительно легче ходить, хотя онемение конечностей сохраняется, а рефлексов так и нет. В глазах не так двоится, поэтому в окружении стало меньше близнецов, а говорю я уже не как наркоман со стажем", — рассказал Буше.

Он поблагодарил поклонников, которые очень поддерживают его все это время. Богдан считает, что сообщения фанатов помогают ему выздороветь.

Также он показал, как проходит обследование у врача: как его рефлексы не работают, а глаза дергаются.

Богдан Буше
Скриншот со сторис instagram.com/bushe8
Богдан Буше
Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

В сторис поделился процессом лечения: утренняя тренировка и капельницы.

 

Богдан Буше
Скриншот со сторис instagram.com/bushe8
Богдан Буше
Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

Напомним, тяжелобольный блоггер Буше рассказал, как начались его проблемы со здоровьем.

Также мы писали, что гадалка рассказала , из-за чего заболел Буше.

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