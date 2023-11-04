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Важкохворий блогер Буше розповів, на що схожий його фізіологічний стан

4 листопада 2023 10:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Важкохворий блогер Буше розповів, на що схожий його фізіологічний стан
Блогер, телеведучий Богдан Шелудяк (Буше). Скриншот: Instagram/bushe8
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В популярного блогера-мільйоника, нового ведучого популярної телепрограми "Хто зверху", актора Богдана Шелудяка, більш відомого в соцмережах як Буше, діагностували рідкісну серйозну хворобу. 31-річна зірка розповів, з чим можна порівняти його поточний стан.

Відповідні дописи з’явились в сторіз Instagram Шелудяка. 

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Блогеру встановили невтішний діагноз  — синдром Гієна-Барре. Імунна система Богдана атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. У більшості випадків хвороба виліковна, але у 30% дорослих слабкість зберігається приблизно три роки. В деяких випадках може призвести до повного паралічу. 

Буше зізнався, з чим можна порівняти його поточний стан: як фізичний, так і частково психологічний. 

"Згадайте, коли ви дуже сильно напивались, дуже сильно. Згадали? Ось такий стан у мене, тільки я все нормально розумію, але просто тіло не може швидко реагувати на команди мозку. Ось така ху*ня, малята", — заявив Шелудяк. 

Богдан Буше
Скриншоти: Instagram/bushe8

Також Богдан розповів, що він тиждень не заходив у соціальну мережу TikTok. Під відео блогера й досі пишуть чимало коментарів щодо скандалу "10 з 10", в який він потрапив разом з Володимиром Остапчуком та репером Олексієм Завгороднім (POSITIFF). Тоді вони зазначили, що неголені жінки неідеальні. Буше був єдиним, хто так і не прокоментував цю ситуацію. 

Богдан Буше
Скриншоти: Instagram/bushe8

Нагадаємо, раніше ми писали, що важкохворий музикант Оззі Осборн свариться з дружиною через Велику Британію. Також ми розповідали, що друг голлівудського актора Брюса Вілліса розповів про його стан.

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