Важкохворий блогер Буше розповів, на що схожий його фізіологічний стан
В популярного блогера-мільйоника, нового ведучого популярної телепрограми "Хто зверху", актора Богдана Шелудяка, більш відомого в соцмережах як Буше, діагностували рідкісну серйозну хворобу. 31-річна зірка розповів, з чим можна порівняти його поточний стан.
Відповідні дописи з’явились в сторіз Instagram Шелудяка.
Стан здоров’я Богдана Буше
Блогеру встановили невтішний діагноз — синдром Гієна-Барре. Імунна система Богдана атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. У більшості випадків хвороба виліковна, але у 30% дорослих слабкість зберігається приблизно три роки. В деяких випадках може призвести до повного паралічу.
Буше зізнався, з чим можна порівняти його поточний стан: як фізичний, так і частково психологічний.
"Згадайте, коли ви дуже сильно напивались, дуже сильно. Згадали? Ось такий стан у мене, тільки я все нормально розумію, але просто тіло не може швидко реагувати на команди мозку. Ось така ху*ня, малята", — заявив Шелудяк.
Також Богдан розповів, що він тиждень не заходив у соціальну мережу TikTok. Під відео блогера й досі пишуть чимало коментарів щодо скандалу "10 з 10", в який він потрапив разом з Володимиром Остапчуком та репером Олексієм Завгороднім (POSITIFF). Тоді вони зазначили, що неголені жінки неідеальні. Буше був єдиним, хто так і не прокоментував цю ситуацію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що важкохворий музикант Оззі Осборн свариться з дружиною через Велику Британію. Також ми розповідали, що друг голлівудського актора Брюса Вілліса розповів про його стан.
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