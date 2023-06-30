Андрій Бєдняков розповів про свій дім в окупованому Маріуполі – що з його квартирою

Український ведучий Андрій Бєдняков під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український телеведучий та зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков дав відверте інтерв’ю. Український ведучий розповів про те, як він втратив рідний дім в Маріуполі, який зараз знаходиться під контролем російських окупаційних військ.

Про це Андрій Бєдняков розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Відомо, що український телеведучий народився в Мариуполі, який зараз знаходиться в окупації. Дуже болісно Андрій Бєдняков переживає те, що зараз його рідне місто знаходиться під контролем окупаційних військ Російської Федерації.

Зірка шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скріншот з YouTube

Ведучий зазначив, що росіяни знесли квартиру, яку він віддав своїй сестрі та в якій він був прописаний. Втім, будинок, де жила його матір, окупанти не знесли, але український телеведучий навіть боїться зайвий раз нагадувати про нього.

За словами Бєднякова, найбільше він боїться не за квартиру матері, а за речі, які там знаходяться.

"Я боюся питати вкотре ... Є люди, які приходять, вони там живуть, дали ключі, щоб вони там, ну… Наші друзі, не друзі, а друзі наших друзів, вони заходять, так… Я не боюся, що заберуть квартиру… Я не боюся, що знесуть будинок, боюся, що я не дістану фотографії мами, батька, дитячої грамоти, кількох книг, і такі ось артефакти, як магнітофон, і там мамині якісь речі, батька речі. Ось цього я боюся, а за квартиру я не переживаю", — розповідає український телеведучий та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український телеведучий Андрій Бєдняков звернувся до матері, якої не стало в Маріуполі.

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Андрій Бєдняков зізнався, скільки грошей йому пропонували за корпоративи у Криму.

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Андрій Бєдняков розповів, як окупанти знесли його рідний будинок в Маріуполі.