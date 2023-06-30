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Андрій Бєдняков розповів, чому дружина та діти не повертаються до України

30 червня 2023 08:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Андрій Бєдняков розповів, чому дружина та діти не повертаються до України
Шоумен Андрій Бєдняков. Скриншот: YouTube/SlavaDomin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після початку повномасштабної війни дружина шоумена Андрія Бєднякова, акторка Анастасія Коротка разом із донькою Ксенією переїхала до США. Там вона народила сина Остапа. В новому великому інтерв’ю Андрій розповів зокрема, чому його родина не повертається до України. 

Відео з’явилось на YouTube каналі шоумена Слави Дьоміна. 

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Андрій зізнався, що вони часто обговорюють повернення Насті та дітей до України. Але потім окупанти завдають чергового ракетного удару по містах нашої країни, і це змушує зіркову пару відкладати подібні плани. Втім, незабаром Настя з донькою та сином все ж таки приїдуть до Києва. Але про остаточне повернення мова не йде. 

"Тут ми дивимось з точки зору розвитку наших дітей. Я хочу, щоб Ксенія навчалась, щоб була стабільність. Для дітей це важливо. Щоб ми не приїхали на пів року сюди, на пів року туди. Ні, вона (донька. — Ред.) навчається в американській школі, вона вчить мову, вона американка. Вона народилась там. Ми завжди хотіли там пожити", — розповів Андрій. 

Бєдняков зазначив, що і донька, і син мають громадянство США. То ж не тільки через безпеку, але й освіту Андрій не хоче, аби родина поверталась до України, або будь-якої країни Європи. 

"Я не хочу ламати психіку своєї дитини. Це складно, ми далеко одне від одного. Але віримо, що скоро все буде ок", — підсумував Бєдняков.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли Бєдняков приїде на могилу померлої матері в тимчасово окупованому Маріуполі. Також ми розповідали, що Бєднякова розлютила дитяча омбудсменка країни терориста Марія Львова-Бєлова, яка розповіла про викрадену нею українську дитину.

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