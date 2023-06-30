Андрій Бєдняков розповів, чому дружина та діти не повертаються до України
Після початку повномасштабної війни дружина шоумена Андрія Бєднякова, акторка Анастасія Коротка разом із донькою Ксенією переїхала до США. Там вона народила сина Остапа. В новому великому інтерв’ю Андрій розповів зокрема, чому його родина не повертається до України.
Відео з’явилось на YouTube каналі шоумена Слави Дьоміна.
Бєдняков про родину
Андрій зізнався, що вони часто обговорюють повернення Насті та дітей до України. Але потім окупанти завдають чергового ракетного удару по містах нашої країни, і це змушує зіркову пару відкладати подібні плани. Втім, незабаром Настя з донькою та сином все ж таки приїдуть до Києва. Але про остаточне повернення мова не йде.
"Тут ми дивимось з точки зору розвитку наших дітей. Я хочу, щоб Ксенія навчалась, щоб була стабільність. Для дітей це важливо. Щоб ми не приїхали на пів року сюди, на пів року туди. Ні, вона (донька. — Ред.) навчається в американській школі, вона вчить мову, вона американка. Вона народилась там. Ми завжди хотіли там пожити", — розповів Андрій.
Бєдняков зазначив, що і донька, і син мають громадянство США. То ж не тільки через безпеку, але й освіту Андрій не хоче, аби родина поверталась до України, або будь-якої країни Європи.
"Я не хочу ламати психіку своєї дитини. Це складно, ми далеко одне від одного. Але віримо, що скоро все буде ок", — підсумував Бєдняков.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли Бєдняков приїде на могилу померлої матері в тимчасово окупованому Маріуполі. Також ми розповідали, що Бєднякова розлютила дитяча омбудсменка країни терориста Марія Львова-Бєлова, яка розповіла про викрадену нею українську дитину.