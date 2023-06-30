Андрей Бедняков рассказал о своем доме в оккупированном Мариуполе – что с его квартирой

Украинский ведущий Андрей Бедняков во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий и звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков дал откровенное интервью. Украинский ведущий рассказал о том, как он потерял родной дом в Мариуполе, который сейчас находится под контролем российских оккупационных войск.

Об этом Андрей Бедняков рассказал в интервью Славе Демину в YouTube.

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Известно, что украинский телеведущий родился в Мариуполе, который сейчас находится в оккупации. Очень болезненно Андрей Бедняков переживает то, что сейчас его родной город находится под контролем оккупационных войск Российской Федерации.

Звезда шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков во время интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

Ведущий отметил, что россияне снесли квартиру, которую он отдал своей сестре и в которой он был прописан. Впрочем, дом, где жила его мать, оккупанты не снесли, но украинский телеведущий даже боится лишний раз напоминать о нем.

По словам Беднякова, больше всего он боится не за квартиру матери, а за вещи, которые там находятся.

"Я боюсь спрашивать еще раз... Есть люди, которые приходят, они там живут, дали ключи, чтобы они там, ну… Наши друзья, не друзья, а друзья наших друзей, они заходят, да… Я не боюсь, что заберут квартиру … Я не боюсь, что снесут дом, боюсь, что я не достану фотографии мамы, отца, детской грамоты, нескольких книг, и такие вот артефакты, как магнитофон, и там мамины какие-то вещи, отца вещи… Вот этого я боюсь, а за квартиру я не переживаю", — рассказывает украинский телеведущий и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский телеведущий Андрей Бедняков обратился к матери, которой не стало в Мариуполе.

Ранее мы рассказывали, что телеведущий Андрей Бедняков признался, сколько денег ему предлагали за корпоративы в Крыму.

Также мы сообщали о том, что украинский ведущий Андрей Бедняков рассказал, как оккупанты снесли его родной дом в Мариуполе.