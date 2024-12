Борис Джонсон знявся в українській комедії "Потяг у 31 грудня" — відео

Борис Джонсон на зйомках фільму "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знявся в українському фільмі "Потяг у 31 грудня". Ексклюзивні кадри з бекстейджу вже розлетілись мережею.

Продюсер стрічки Юрій Горбунов опублікував відео.

Читайте також:

Борис Джонсон вперше знявся в українському кіно

Британський політик Борис Джонсон знявся у фільмі в ролі пересічного пасажира, але з посиланням на його діяльність.

"За сценарієм Борис Джонсон, вдягнений у синю куртку та в іміджеву шапку Укрзалізниці, мав звернутися до українців своєю коронною фразою: "Добрий день, everybody, and Happy New Year!" — розповідала продюсерка фільму Зоя Сошенко.

Борис Джонсон у період фільмування був у Києві з робочим візитом і з радістю погодився знятися у фільмі. Також долучився до благодійної ініціативи — підписав кінохлопавку та український прапор, які підуть з молотка на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, ми розповідали, як минула прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня". Також ми радили переглянути другий сезон популярного серіала "Гра в кальмара", який презентували на днях.