Гра в кальмара 2 — прем'єра нових серій на Netflix

Афіша серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/netflix

Нашумілий серіал "Гра в кальмара" через три роки після прем'єри першого сезону нарешті отримав продовження. Шанувальники від сьогодні, 26 грудня, можуть подивитися усі серії другого сезону.

Прем'єра відбулася на платформі Netflix.

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У другому сезоні глядачі знову побачать переможця попередньої "Гри в кальмара", гравця №456 Сон Гі Хуна. Отримавши 38,5 млн доларів чоловік планував переїхати до США, однак в аеропорту побачив, як одного з пасажирів намагаються запросити у гру.

Сон Гі вирішує зупинити смерті невинних та покінчити з грою назавжди, тому знову опиняється на смертельній арені. Цього разу переможець отримає 45 мільярдів вон.

У новому сезоні фани познайомляться із новими персонажами та сюжетними лініями. Серед акторського складу "Гри в кальмара-2": Їм Сіван, Кан Ханоль, Пак Гююн, Лі Джинук, Пак Сонхун, Ян Донгун, Кан Есім, Лі Девід, Чхве Сунхен, Ро Чжвон, Чо Юррі та Вон Джіань.

Також продюсери проєкту потішили прихильників гарною новиною — вони побачать третій сезон "Гри в кальмара". Прем'єра нових серій запланована на 2025 рік.

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