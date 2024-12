Борис Джонсон снялся в украинской комедии "Поезд в 31 декабря" — видео

Борис Джонсон на съемках фильма "Поезд в 31 декабря". Фото: пресрелиз

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинском фильме "Поезд в 31 декабря". Эксклюзивные кадры с бэкстейджа уже разлетелись по сети.

Продюсер фильма Юрий Горбунов опубликовал видео.

Борис Джонсон впервые снялся в украинском кино

Британский политик Борис Джонсон снялся в фильме в роли рядового пассажира, но с ссылкой на его деятельность.

"По сценарию Борис Джонсон, одетый в синюю куртку и в имиджевую шапку Укрзализныци, должен обратиться к украинцам своей коронной фразой: "Здравствуйте, everybody, and Happy New Year!" — рассказывала продюсер фильма Зоя Сошенко.

Борис Джонсон в период съемки был в Киеве с рабочим визитом и с радостью согласился сняться в фильме. Также принял участие в благотворительной инициативе — подписал кинохлопушку и украинский флаг, которые пойдут с молотка на помощь ВСУ.

Напомним, мы рассказывали, как прошла премьера фильма "Поезд в 31 декабря". Также мы советовали посмотреть второй сезон популярного сериала "Игра в кальмара", который презентовали на днях.