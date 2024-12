Прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня" з Борисом Джонсоном — коли дивитись у кіно

Прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Борис Джонсон, любовний трикутник та народження нового життя — все це і не тільки про нову сімейну комедію "Потяг у 31 грудня". Українська стрічка була презентована у столиці на Різдво.

Що відомо про фільм "Потяг у 31 грудня"

У Києві запрем'єрили новий український святковий фільм "Потяг у 31 грудня". Вперше у вітчизняному кіно знявся експремʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Однак не у звичному образі політика, а як звичайний пасажир.

"За сценарієм Борис Джонсон, вдягнений у синю куртку та в іміджеву шапку Укрзалізниці, мав звернутися до українців своєю коронною фразою: "Добрий день, everybody, and Happy New Year!" — пояснила продюсерка фільму Зоя Сошенко.

Борис Джонсон був у Києві з робочим візитом і з радістю погодився знятися у фільмі. Ба більше — підписав кінохлопавку та український прапор, які підуть з молотка на допомогу ЗСУ.

Борис Джонсон знявся в фільмі "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Історія у фільм розгортається навколо провідника Миколи Івановича. Це мав бути звичайний рейс напередодні Нового року, однак через несправності потяг зупиняється посеред поля. Такі різні за характером пасажири об'єднуються в екстремальній ситуації та вирішують втілити мрії одне одного.

"Оскільки наше кіно про сьогодення та реалії кожного українця, у сценарії ми намагалися враховувати все найцікавіше, що ці реалії відображає. Тому опція онлайн-реєстрацій шлюбів у застосунку "Дія" органічно вписалася в сюжет нашого фільму. Це приклад того, як українці швидко та законним методом організовують свої сім’ї просто в дорозі під бій курантів у новорічну ніч. Невже це не магія?" — розповів продюсер стрічки Юрій Горбунов.

Прем'єра "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Премʼєру відвідали близько 1000 гостей, серед яких команда та зірковий каст фільму: продюсери Юрій Горбунов та Зоя Сошенко, режисер Олег Борщевський, оператор-постановник Юрій Король, актори Лілія Ребрик, Артем Єгоров, Михайло Хома, Анастасія Іванюк, Максим Девізоров, Володимир Ніколаєнко, Влад Нікітюк, Лілія Цвєлікова, Андрій Ісаєнко та Леся Самаєва.

Гості на прем'єрі "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Також на червоному хіднику з'явились українські зірки — Дар’я Петрожицька, Ольга Сумська, Сергій Лещенко, Валерій Харчишин, Parfeniuk, Назар Задніпровський, Арам Арзуманян, Джиммі Воха-Воха і багато інших.

Гості на прем'єрі "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Нині тривають допрем’єрні покази, а національний прокат кінострічки розпочнеться 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, вийшов другий сезон напруженого серіалу "Гра в кальмара". Також ми розповідали, які фільми претендують на Золотий глобус.