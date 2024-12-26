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"Потяг у 31 грудня" — у прокат вийшла комедія з Борисом Джонсоном

26 грудня 2024 20:55
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня" з Борисом Джонсоном — коли дивитись у кіно
Прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Борис Джонсон, любовний трикутник та народження нового життя — все це і не тільки про нову сімейну комедію "Потяг у 31 грудня". Українська стрічка була презентована у столиці на Різдво.

Про це розповіли редакції Новини.LIVE

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Що відомо про фільм "Потяг у 31 грудня" 

У Києві запрем'єрили новий український святковий фільм "Потяг у 31 грудня". Вперше у вітчизняному кіно знявся експремʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Однак не у звичному образі політика, а як звичайний пасажир. 

"За сценарієм Борис Джонсон, вдягнений у синю куртку та в іміджеву шапку Укрзалізниці, мав звернутися до українців своєю коронною фразою: "Добрий день, everybody, and  Happy New Year!" — пояснила продюсерка фільму Зоя Сошенко.

Борис Джонсон був у Києві з робочим візитом і з радістю погодився знятися у фільмі. Ба більше — підписав кінохлопавку та український прапор, які підуть з молотка на допомогу ЗСУ.

Борис Джонсон
Борис Джонсон знявся в фільмі "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Історія у фільм розгортається навколо провідника Миколи Івановича. Це мав бути звичайний рейс напередодні Нового року, однак через несправності потяг зупиняється посеред поля. Такі різні за характером пасажири об'єднуються в екстремальній ситуації та вирішують втілити мрії одне одного. 

"Оскільки наше кіно про сьогодення та реалії кожного українця, у сценарії ми намагалися враховувати все найцікавіше, що ці реалії відображає. Тому опція онлайн-реєстрацій шлюбів у застосунку "Дія" органічно вписалася в сюжет нашого фільму. Це приклад того, як українці швидко та законним методом організовують свої сім’ї просто в дорозі під бій курантів у новорічну ніч. Невже це не магія?" — розповів продюсер стрічки Юрій Горбунов. 

Прем'єра "Потяг у 31 грудня"
Прем'єра "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Премʼєру відвідали близько 1000 гостей, серед яких команда та зірковий каст фільму: продюсери Юрій Горбунов та Зоя Сошенко, режисер Олег Борщевський, оператор-постановник Юрій Король, актори Лілія Ребрик, Артем Єгоров, Михайло Хома, Анастасія Іванюк, Максим Девізоров, Володимир Ніколаєнко, Влад Нікітюк, Лілія Цвєлікова, Андрій Ісаєнко та Леся Самаєва.

Прем'єра Потяг у 31 грудня
Гості на прем'єрі "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Також на червоному хіднику з'явились українські зірки — Дар’я Петрожицька, Ольга Сумська, Сергій Лещенко, Валерій Харчишин, Parfeniuk, Назар Задніпровський, Арам Арзуманян, Джиммі Воха-Воха і багато інших. 

Гості на прем'єрі Потяг у 31 грудня
Гості на прем'єрі "Потяг у 31 грудня". Фото: пресреліз

Нині тривають допрем’єрні покази, а національний прокат кінострічки розпочнеться 1 січня 2025 року. 

Нагадаємо, вийшов другий сезон напруженого серіалу "Гра в кальмара". Також ми розповідали, які фільми претендують на Золотий глобус.

кіно Юрій Горбунов Борис Джонсон українські зірки Прем'єра

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21:17 У Азові відповіли, що думають про закінчення війни 2025 року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:16 На авто львів'янина впали уламки фасаду — на чий бік став суд

20:59 Суркіса вперше сфотографували з новонародженим онуком

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