Прем'єра фільму "Потяг у 31 грудня" з Борисом Джонсоном — коли дивитись у кіно

"Потяг у 31 грудня" — у прокат вийшла комедія з Борисом Джонсоном
Борис Джонсон, любовний трикутник та народження нового життя — все це і не тільки про нову сімейну комедію "Потяг у 31 грудня". Українська стрічка була презентована у столиці на Різдво.
Про це розповіли редакції Новини.LIVE
Що відомо про фільм "Потяг у 31 грудня"
У Києві запрем'єрили новий український святковий фільм "Потяг у 31 грудня". Вперше у вітчизняному кіно знявся експремʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Однак не у звичному образі політика, а як звичайний пасажир.
"За сценарієм Борис Джонсон, вдягнений у синю куртку та в іміджеву шапку Укрзалізниці, мав звернутися до українців своєю коронною фразою: "Добрий день, everybody, and Happy New Year!" — пояснила продюсерка фільму Зоя Сошенко.
Борис Джонсон був у Києві з робочим візитом і з радістю погодився знятися у фільмі. Ба більше — підписав кінохлопавку та український прапор, які підуть з молотка на допомогу ЗСУ.
Історія у фільм розгортається навколо провідника Миколи Івановича. Це мав бути звичайний рейс напередодні Нового року, однак через несправності потяг зупиняється посеред поля. Такі різні за характером пасажири об'єднуються в екстремальній ситуації та вирішують втілити мрії одне одного.
"Оскільки наше кіно про сьогодення та реалії кожного українця, у сценарії ми намагалися враховувати все найцікавіше, що ці реалії відображає. Тому опція онлайн-реєстрацій шлюбів у застосунку "Дія" органічно вписалася в сюжет нашого фільму. Це приклад того, як українці швидко та законним методом організовують свої сім’ї просто в дорозі під бій курантів у новорічну ніч. Невже це не магія?" — розповів продюсер стрічки Юрій Горбунов.
Премʼєру відвідали близько 1000 гостей, серед яких команда та зірковий каст фільму: продюсери Юрій Горбунов та Зоя Сошенко, режисер Олег Борщевський, оператор-постановник Юрій Король, актори Лілія Ребрик, Артем Єгоров, Михайло Хома, Анастасія Іванюк, Максим Девізоров, Володимир Ніколаєнко, Влад Нікітюк, Лілія Цвєлікова, Андрій Ісаєнко та Леся Самаєва.
Також на червоному хіднику з'явились українські зірки — Дар’я Петрожицька, Ольга Сумська, Сергій Лещенко, Валерій Харчишин, Parfeniuk, Назар Задніпровський, Арам Арзуманян, Джиммі Воха-Воха і багато інших.
Нині тривають допрем’єрні покази, а національний прокат кінострічки розпочнеться 1 січня 2025 року.
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