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Борис Гребенщиков відреагував на звинувачення у "дискредитації" російської армії

18 травня 2023 19:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Борис Гребенщиков відреагував на звинувачення у "дискредитації" російської армії
Російський музикант Борис Гребенщиков. Фото: Олена Голосій/Culture.PL
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На російського музиканта, лідера гурту "Акваріум", Бориса Гребенщикова склали протокол про "дискредитацію" армії РФ. Гучну справу розглядатиме один із судів Москви.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Реакція Гребенщикова

Дату засідання наразі не призначено. 69-річному музиканту загрожує штраф до 50 тисяч рублів (620 доларів). Після цієї інформації Гребенщиков, який від початку повномасштабної війни переїхав до Лондона (Велика Британія), дав невеликий коментар. 

"Мені щойно про це сказали, я гадки не маю, про що йдеться. Я не знаю, будемо чекати. Що-що, а про армію я взагалі ніколи нічого не говорив", — лаконічно сказав музикант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хто міг "здати" Гребенщикова

У січні цього року депутат держдуми РФ Султан Хамзаєв заявив, що направить до слідчого комітету запит із проханням перевірити висловлювання Бориса Гребенщикова з його інтерв'ю 2022 року щодо "дискредитації" армії, сприяння тероризму та екстремізму. Про яке саме інтерв'ю йшлося, не уточнювалося. 

Російські журналісти припустили, що Хамзаєв говорив про відео, яке вийшло у травні 2022-го в етері одного з ізраїльських телеканалів. У ньому Гребенщиков, коментуючи російську військову агресію проти України, зокрема заявив, що "знищення однієї нації іншою за ознакою національної приналежності — це і є фашизм".

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи планують провести аналог "Євробачення" в замку співачки Алли Пугачової, яка засудила війну в Україні та переїхала в Ізраїль. Також ми розповідали, що російський актор Данило Козловський пішов у відпустку після початку перевірки генпрокуратурою РФ.

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