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Борис Гребенщиков отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии

18 мая 2023 19:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Борис Гребенщиков отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии
Российский музыкант Борис Гребенщиков. Фото: Елена Голосий/Culture.PL
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На российского музыканта, лидера группы "Аквариум", Бориса Гребенщикова составили протокол о "дискредитации" армии РФ. Громкое дело будет рассматривать один из судов Москвы.

Об этом сообщают росСМИ.

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Реакция Гребенщикова

Дата заседания пока не назначена. 69-летнему музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей (620 долларов). После этой информации Гребенщиков, который с начала полномасштабной войны переехал в Лондон (Великобритания), дал небольшой комментарий.

"Мне только об этом сказали, у меня нет понятия, о чем речь. Я не знаю, будем ждать. Что-что, а об армии я вообще никогда ничего не говорил", лаконично сказал музыкант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кто мог "сдать" Гребенщикова

В январе этого года депутат госдумы РФ Султан Хамзаев заявил, что направит в следственный комитет запрос с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова из его интервью 2022 года по поводу "дискредитации" армии, содействия терроризму и экстремизму. О каком именно интервью речь шла, не уточнялось.

Российские журналисты предположили, что Хамзаев говорил о видео, вышедшем в мае 2022-го в эфире одного из израильских телеканалов. В нем Гребенщиков, комментируя российскую военную агрессию против Украины, в частности заявил, что "уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это и есть фашизм".

Напомним, ранее мы писали, что путинисты планируют провести аналог "Евровидения" в замке певицы Аллы Пугачевой, которая осудила войну в Украине и переехала в Израиль. Также мы рассказывали, что российский актер Даниил Козловский ушел в отпуск после начала проверки генпрокуратурой РФ.

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