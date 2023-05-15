Данило Козловський пішов у відпустку після початку перевірки генпрокуратурою РФ

Російський актор Данило Козловський. Фото: Instagram/danilakozlovsky

Напередодні під слідством російської прокуратури опинився один з найвідоміших місцевих акторів Данило Козловський. Він публічно засудив війну в Україні, чим привернув увагу місцевих активістів. Після наголосу гучної справи, актор зробив несподівану заяву.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що заявив Козловський

38-річний Данило Козловський, який, за деякими даними, перебуває у Стамбулі (Туреччина), вперше за кілька днів вийшов на зв'язок. Він розповів, що проєкти за його участю скасовані, і в нього інші плани на цей рік.

"Травневі спектаклі в "МДТ театрі Європи" за моєю участю скасовані. Відповідна інформація вже є на сайті. Також мною прийнято рішення піти у відпустку до кінця 2023 року за особистими обставинами", — заявив Козловський.

Приводом для скандалу стало звернення пропутінського депутата Віталія Бородіна, який попросив перевірити актора на дискредитацію збройних сил РФ. Причиною стала антивоєнна публікація, опублікована Данилом навесні 2022 року.

Також, за даними парламентаря, Козловський втік до США, але потім повернувся з метою заробити гроші на російських глядачах.

Публікація Данила Козловського проти війни в Україні й досі в його соцмережі. Він її не видалив. Скриншот: Instagram/danilakozlovsky

Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Володимир Соловйов побажав смерті українському блогеру, який присоромив співачку Ольгу Бузову. Також ми розповідали, що путіністку Алсу, яка є донькою одіозного можновладця, перевіряє податкова РФ.