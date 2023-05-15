Путіністи планують провести аналог "Євробачення" в замку Пугачової

Співачка Маніжа, остання представниця від Росії на конкурсі "Євробачення", 2021 рік. Фото: росЗМІ

Вже другий рік поспіль РФ не бере участь у пісенному конкурсі "Євробачення", бо її до нього не допустили організатори. Причиною стала війна в Україні, яку відкрито підтримали чимало місцевих знаменитостей. Серед них, наприклад Сергій Лазарєв, Поліна Гагаріна, Філіп Кіркоров та інші путіністи, які брали участь у конкурсі. Тепер в них буде можливість перемогти на місцевому аналогу "Євробачення", який планують запустити вже цього року.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Місцевий шоумен Стас Барецький пообіцяв найближчим часом створити російський аналог "Євробачення" під назвою "Русобачення". Путініст зазначив, що до організації заходу він збирається долучити співака Філіпа Кіркорова, оскільки той має великий досвід роботи на музичному конкурсі.

Перший захід планується вже цього літа, а місцем проведення може стати замок співачки Алли Пугачової у селі Грязь. Чому саме обрав цю локацію Барецький не повідомив. Відомо, що Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним засудили війну в Україні та з дітьми переїхали до Ізраїлю.

"З Кіркоровим ведемо переговори, має великий організаторський досвід, він довго співпрацював з "Євробаченням". Ще у нас буде SHAMAN, Газманов і навіть гурт "Воровайки". Ми хочемо зробити шоу, щоб у нас виступали різні артисти, не зациклюватимемося лише на патріотичних піснях", — пояснив Барецький.

Єдиною умовою конкурсу пропутінський шоумен назвав виконання пісень російською мовою. За його словами, участь у конкурсі місцевого розливу можуть взяти й артисти з "дружніх країн".

Маєток Пугачової та Галкіна в селі Грязь. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський актор Данило Козловський, який висловився проти війни в Україні, пішов у відпустку після початку перевірки генпрокуратурою РФ.

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