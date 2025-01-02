Брат Анджеліни Джолі Джеймс Хейвен таємно одружився з подружкою

Брат Анджеліни Джолі Джеймс Хейвен. Фото: Reuters

Брат Анджеліни Джолі, актор Джеймс Хейвен влітку таємно одружився. Зіркова сестра не була присутня на церемонії.

Про це пише Page Six.

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Актор і його наречена, зірка серіалу "Реальне слово" Ромі Імбеллі, провели скоромну весільну церемонію 12 серпня в Лагуна-Біч (Каліфорнія). На важливу подію вони запросили кількох близьких родичів, зокрема, батька нареченого Джона Войта. Як повідомляють інсайдери, зіркова сестра Джеймса Анджеліна Джолі була відсутня на весіллі.

Весільними кадрами через пів року після церемонії поділилась наречена брата Джолі Ромі Імбеллі.

"У 2024 році я вийшла заміж за свого найкращого друга, з яким знайома 23 роки. Деталі нашої історії занадто особисті і складні, щоб ділитися ними зараз, але я напишу все це у своїй книзі. День нашого весілля був інтимним, тільки ми і наші батьки обмінювалися обітницями, а пізніше ми планували влаштувати більш масштабне святкування", — розповіла дружина Джеймса Хейвена.

Ромі Імбеллі та Джеймс Хейвен. Фото: instagram.com/madre_romi_/

Нагадаємо, акторам та експодружжю Анджеліні Джолі та Бреду Пітту пропонують зіграти разом в новому фільмі. А також Джолі та Пітт нарешті завершили судовий процес щодо розірвання шлюбу.