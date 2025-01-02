Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Брат Анджелины Джоли тайно женился arrow

Брат Анджелины Джоли тайно женился

2 января 2025 11:50
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Брат Анджелины Джоли Джеймс Хэйвен тайно женился на подружке
Брат Анджелины Джоли Джеймс Хэйвен. Фото: Reuters
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Брат Анджелины Джоли, актер Джеймс Хэйвен летом тайно поженился. Звездная сестра не присутствовала на церемонии.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Брат Анджелины Джоли сыграл свадьбу

Актер и его невеста, звезда сериала "Реальное слово" Роми Имбелли, провели скоромную свадебную церемонию 12 августа в Лагуна-Бич (Калифорния). На важное событие они пригласили несколько близких родственников, в частности отца жениха Джона Войта. Как сообщают инсайдеры, звездная сестра Джеймса Анджелина Джоли отсутствовала на свадьбе.

Свадебными кадрами через полгода после церемонии поделилась невеста брата Джоли Роми Имбелли.

"В 2024 году я вышла замуж за своего лучшего друга, с которым знакома 23 года. Детали нашей истории слишком личные и сложные, чтобы делиться ими сейчас, но я напишу все это в своей книге. День нашей свадьбы был интимным, только мы и наши родители обменивались обетами, а позже мы планировали устроить более масштабное празднование", — рассказала супруга Джеймс Хейвен.

Брат Анджелины Джоли тайно женился
Роми Имбелли и Джеймс Хэйвен. Фото: instagram.com/madre_romi_/

Напомним, актерам и экс-супругам Анджелине Джоли и Брэду Питту предлагают сыграть вместе в новом фильме. А также Джоли и Питт наконец завершили судебный процесс по расторжению брака.

Анджелина Джоли соцсети свадьба зарубежные звезды церемония

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:29 Часть Одессы без водоснабжения — где набрать воду

12:28 Украинцы готовы терпеть войну дальше — какие регионы уже на грани

12:23 В Швейцарии запретили надевать паранджу в общественных местах

12:21 РФ потеряла инициативу на Харьковщине — в ISW назвали причину

12:20 Экономия и отложения — как составить чеклист расходов на 2025 год

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:19 Выплаты более 11 тысяч на детей в 2025 году — кто получит деньги

12:11 Легендарный жареный согревающий суп — вкуснее борща и бограча

11:59 Власти прифронтового Покровска приняли странный бюджет города

11:57 Понапивались в новогоднюю ночь — в ГУР рассказали о войсках КНДР

11:57 Мастера маскировки — как из Одессы переправляли в Приднестровье

12:29 Часть Одессы без водоснабжения — где набрать воду

12:28 Украинцы готовы терпеть войну дальше — какие регионы уже на грани

12:23 В Швейцарии запретили надевать паранджу в общественных местах

12:21 РФ потеряла инициативу на Харьковщине — в ISW назвали причину

12:20 Экономия и отложения — как составить чеклист расходов на 2025 год

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

12:19 Выплаты более 11 тысяч на детей в 2025 году — кто получит деньги

12:11 Легендарный жареный согревающий суп — вкуснее борща и бограча

11:59 Власти прифронтового Покровска приняли странный бюджет города

11:57 Понапивались в новогоднюю ночь — в ГУР рассказали о войсках КНДР

11:57 Мастера маскировки — как из Одессы переправляли в Приднестровье

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года