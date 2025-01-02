Брат Анджелины Джоли Джеймс Хэйвен тайно женился на подружке

Брат Анджелины Джоли Джеймс Хэйвен. Фото: Reuters

Брат Анджелины Джоли, актер Джеймс Хэйвен летом тайно поженился. Звездная сестра не присутствовала на церемонии.

Об этом пишет Page Six.

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Брат Анджелины Джоли сыграл свадьбу

Актер и его невеста, звезда сериала "Реальное слово" Роми Имбелли, провели скоромную свадебную церемонию 12 августа в Лагуна-Бич (Калифорния). На важное событие они пригласили несколько близких родственников, в частности отца жениха Джона Войта. Как сообщают инсайдеры, звездная сестра Джеймса Анджелина Джоли отсутствовала на свадьбе.

Свадебными кадрами через полгода после церемонии поделилась невеста брата Джоли Роми Имбелли.

"В 2024 году я вышла замуж за своего лучшего друга, с которым знакома 23 года. Детали нашей истории слишком личные и сложные, чтобы делиться ими сейчас, но я напишу все это в своей книге. День нашей свадьбы был интимным, только мы и наши родители обменивались обетами, а позже мы планировали устроить более масштабное празднование", — рассказала супруга Джеймс Хейвен.

Роми Имбелли и Джеймс Хэйвен. Фото: instagram.com/madre_romi_/

Напомним, актерам и экс-супругам Анджелине Джоли и Брэду Питту предлагают сыграть вместе в новом фильме. А также Джоли и Питт наконец завершили судебный процесс по расторжению брака.