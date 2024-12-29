Джолі прогулялася по магазинах із донькою Вів'єн — фото

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Оскароносну акторку Анджеліну Джолі напередодні Нового року помітили на шопінгу в Лос-Анджелесі. Зірка пройшлася по магазинах зі своєю донькою Вів'єн.

Про це пише Page Six.

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Зірка "Марії" виглядала щасливою, прогулюючись з кількома великими чорними пакетами для покупок на руці. Акторка обрала для шопінгу з донькою чорний тренч та класичні штани в тон. Вона доповнила образ парою нюдових туфель на підборах та темними окулярами.

Її донька Вів'єн вдягла світло-блакитний светр з темно-синьою зіркою, світло-сірі штани та чорно-білі кеди. Дівчина разом із зірковою мамою насолоджувалася теплою каліфорнійською погодою цієї зими.

Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн. Фото: BACKGRID

Анджеліна Джолі з донькою Вів'єн на шопінгу. Фото: BACKGRID

Вів'єн рідко можна побачити із зірковою матір'ю, адже родина приховує своє життя від сторонніх очей.

Нагадаємо, акторам та експодружжю Анджеліні Джолі та Бреду Пітту пропонують зіграти разом в новому фільмі. Також актора зізналась, ким би працювала, якби зазнала невдачі в акторстві.