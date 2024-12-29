Джолі прогулялася по магазинах із донькою Вів'єн — фото

Джолі заскочили різдвяному шопінгу з донькою
Оскароносну акторку Анджеліну Джолі напередодні Нового року помітили на шопінгу в Лос-Анджелесі. Зірка пройшлася по магазинах зі своєю донькою Вів'єн.
Про це пише Page Six.
Джолі провела час із донькою
Зірка "Марії" виглядала щасливою, прогулюючись з кількома великими чорними пакетами для покупок на руці. Акторка обрала для шопінгу з донькою чорний тренч та класичні штани в тон. Вона доповнила образ парою нюдових туфель на підборах та темними окулярами.
Її донька Вів'єн вдягла світло-блакитний светр з темно-синьою зіркою, світло-сірі штани та чорно-білі кеди. Дівчина разом із зірковою мамою насолоджувалася теплою каліфорнійською погодою цієї зими.
Вів'єн рідко можна побачити із зірковою матір'ю, адже родина приховує своє життя від сторонніх очей.
Нагадаємо, акторам та експодружжю Анджеліні Джолі та Бреду Пітту пропонують зіграти разом в новому фільмі. Також актора зізналась, ким би працювала, якби зазнала невдачі в акторстві.
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