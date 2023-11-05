Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Брати Меладзе виступили в Берліні з ексвіагрянкою з України arrow

Брати Меладзе виступили в Берліні з ексвіагрянкою з України

5 листопада 2023 16:36
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Брати Меладзе виступили в Берліні з ексвіагрянкою з України
Скриншот зі сторіс instagram.com/sofia_tarasova
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

У Берліні відбувся концерт Валерія Меладзе. Співак грузинського походження під час заходу запросив на сцену і свого брата — Констянтина Меладзе. Також на сцені з'явилася і молода підопічна композитора, ексвіагрянка Софія Тарасова, яка родом з Україні, але наразі мешкає у Німеччині. 

Відео з концерту Меладзе з'явилося в Instagram Софії. 

Читайте також:

З'явилися на публіці вперше за довгий час

Валерій Меладзе на початку повномасштабного вторгнення Росії висловлювавлювався проти війни, проте швидко замовк і більше не коментував напад РФ на Україну. Через це ставлення українців до співака не найкраще. 

Вперше за довгий час Валерій Меладзе з'явився в інфопросторі — він мав концерт у Берліні, на якого покликав свого брата Констянтина і ексвіагрянку-зрадницю Софію Тарасову. 

 

Скриншот зі сторіс в Instagram violettabrendel

Дівчина, родом з Києва, на початку повномасштабного вторгнення була у Москві, де спочатку і залишилася. Пізніше, коли гурт ВіаГра розпався, емігрувала до Європи, проте публічну підтримку Україні не висловлювала. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SOFIIA (@sofia_tarasova)

Констянтин Меладзе став продюсером Тарасової і займається нею як сольною співачкою. Після того, як Віра Брежнєва підтвердила розлучення з Констянтином,  почалися чутки, що він зустрічається з 22-річною Софією. Проте підтвердження цих чуток немає. 

 

Скриншот зі сторіс в Instagram violettabrendel

На концерті Валерія у Берліні, співак запросив брата на сцену, щоб його привітала публіка. На сцені була і Софія Тарасова яка, вочевидь, теж виступала. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/sofia_tarasova

Нагадаємо, Віра Брежнєва підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе. 

Також ми писали, що Макс Барських показав чітке небажання зв'язуватися з "мовчуном" Валерієм Меладзе. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі