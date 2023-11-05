Брати Меладзе виступили в Берліні з ексвіагрянкою з України

Скриншот зі сторіс instagram.com/sofia_tarasova

У Берліні відбувся концерт Валерія Меладзе. Співак грузинського походження під час заходу запросив на сцену і свого брата — Констянтина Меладзе. Також на сцені з'явилася і молода підопічна композитора, ексвіагрянка Софія Тарасова, яка родом з Україні, але наразі мешкає у Німеччині.

Відео з концерту Меладзе з'явилося в Instagram Софії.

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Валерій Меладзе на початку повномасштабного вторгнення Росії висловлювавлювався проти війни, проте швидко замовк і більше не коментував напад РФ на Україну. Через це ставлення українців до співака не найкраще.

Вперше за довгий час Валерій Меладзе з'явився в інфопросторі — він мав концерт у Берліні, на якого покликав свого брата Констянтина і ексвіагрянку-зрадницю Софію Тарасову.

Скриншот зі сторіс в Instagram violettabrendel

Дівчина, родом з Києва, на початку повномасштабного вторгнення була у Москві, де спочатку і залишилася. Пізніше, коли гурт ВіаГра розпався, емігрувала до Європи, проте публічну підтримку Україні не висловлювала.

Констянтин Меладзе став продюсером Тарасової і займається нею як сольною співачкою. Після того, як Віра Брежнєва підтвердила розлучення з Констянтином, почалися чутки, що він зустрічається з 22-річною Софією. Проте підтвердження цих чуток немає.

Скриншот зі сторіс в Instagram violettabrendel

На концерті Валерія у Берліні, співак запросив брата на сцену, щоб його привітала публіка. На сцені була і Софія Тарасова яка, вочевидь, теж виступала.

Скриншот зі сторіс instagram.com/sofia_tarasova

Нагадаємо, Віра Брежнєва підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе.

Також ми писали, що Макс Барських показав чітке небажання зв'язуватися з "мовчуном" Валерієм Меладзе.