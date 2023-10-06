Віра Брежнєва підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе

Співачка VERA (Віра Брежнєва-Кіперман) та продюсер Костянтин Меладзе. Фото: Google

Останній рік ходило багато пліток про проблеми в шлюбі співачки Віри Брежнєвої (виступає зараз під псевдонімом VERA) та музичним продюсером, композитором Костянтином Меладзе. За чутками, знаменитості розлучились ще минулого року. Тільки зараз співачка підтвердила цю інформацію.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив блогер-пліткар Богдан Беспалов.

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Беспалов зазначив, що про розлучення Віри та Костянтина він повідомив ще в серпні 2022 року. Тоді він заявив: це розслідування має розважальний характер і все на рівні пліток. Втім, цей кейс, якщо знову ж таки вірити Богдану, є правдивим.

За повідомленням блогера-пліткаря, Брежнєва (взагалі це псевдонім від часів гурту "ВІА Гра"; справжнє прізвище Кіперман) особисто підтвердила розлучення з продюсером.

"Так, ми розлучилися рік тому і кожен з нас почав власний шлях з вдячністю і повагою одне до одного", — йдеться в публікації Беспалова.

Скриншот: Telegram/bespalovmusic

У своїх соцмережах ані Брежнєва, ані Меладзе про розлучення ще не повідомляли. Ба більше — в Instagram Віри не знайти їхніх спільних фото. Напередодні в мережі багато писали про розпродаж спільного майна в Росії.

За чутками, однією з причин зіркового розлучення стала активна громадянська позиція Віри. Співачка підтримує Україну та займається волонтерством.

Віра Кіперман займається волонтерською діяльністю. Скриншот: Instagram/ververa

Старший з братів Меладзе та співачка одружились в жовтні 2015 року. Спільних дітей у них не було. Останнім часом Костянтина все частіше бачать в компанії учасниці нового складу гурту "ВІА Гра", Софії Тарасової. Вона нещодавно презентувала нову пісню, яку написав Меладзе.

Софія Тарасова та Костянтин Меладзе. Фото: Google

До речі, композиція доступна й на російських музичних платформах. Це є одним з доказів, що відомий продюсер продовжує займатися бізнесом на території країни-терориста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва після тривалого "внутрішнього трауру" представила новий трек. Також ми розповідали, що питання українського журналіста розлютило співака Валерія Меладзе в Куршевелі, де він відпочивав з дружиною в компанію російських політиків та олігархів.