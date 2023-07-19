Макс Барських відмовився виступати з Валерієм Меладзе – офіційна заява

Український артист Макс Барських у своєму кліпі на пісню "5 Missing Calls". Фото: скриншот з YouTube

Український виконавець та композитор Макс Барських звернувся до своїх шанувальників з новиною. Відомий артист зазначив, що він не виступатиме на фестивалі в Кишиневі через те, що організатори не змінили список виконавців.

Відповідне звернення Макс Барських розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Наприкінці літа у столиці Молдови, місті Кишиневі, відбудеться масштабний фестиваль, на якому виступатимуть різні артисти. До списку таких артистів увійшов й співак Валерій Меладзе, який ані слова не сказав про війну в Україні.

Відомий співак Валерій Меладзе у своєму кліпі на пісню "Полюбил". Фото: скриншот з YouTube

Дізнавшись про це, Макс Барських одразу ж попросив організаторів фестивалю змінити список виконавців, заявивши, що він не хоче виступати на одній сцені з Валерієм Меладзе. Втім, вони не зробили цього, тому артист заявив, що він не виступатиме на фестивалі.

"Друзі, повідомляю, що не виступатиму цього року на фестивалі Summer Fest в Кишиневі. Організатори заходу не змогли виконати обіцянку стосовно змін учасників у лайн-апі. Тому, на жаль, моя зустріч з молдовськими прихильниками цього літа не відбудеться. Слідкуйте за анонсами концертів на моїх офіційних сторінках. До зустрічі в рамках міжнародного туру Bestseller!", — написав Макс Барських.

Підписники українського виконавця вирішили залишити свої коментарі під цією публікацією.

Нехай і далі слухають мовчунів. Ти супер правильно зробив

Так прикро, що люди такі безсердечні, та не розуміють наш біль. Та є люди, які, як мавпи, нічого. З такими співвітчизниками нам не по дорозi. Карма — вона така, щось трапиться з ними, а всім буде все одно

Настав час робити камінг-аут на всю країну, а не лише у кліпах! Ти ще й пісні крадеш

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Макс Барських переклав свій популярний хіт українською мовою.

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