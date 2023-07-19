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Макс Барських показав чітке небажання зв'язуватися з "мовчуном" Валерієм Меладзе

19 липня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Макс Барських відмовився виступати з Валерієм Меладзе – офіційна заява
Український артист Макс Барських у своєму кліпі на пісню "5 Missing Calls". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український виконавець та композитор Макс Барських звернувся до своїх шанувальників з новиною. Відомий артист зазначив, що він не виступатиме на фестивалі в Кишиневі через те, що організатори не змінили список виконавців.

Відповідне звернення Макс Барських розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Наприкінці літа у столиці Молдови, місті Кишиневі, відбудеться масштабний фестиваль, на якому виступатимуть різні артисти. До списку таких артистів увійшов й співак Валерій Меладзе, який ані слова не сказав про війну в Україні.

Валерий Меладзе
Відомий співак Валерій Меладзе у своєму кліпі на пісню "Полюбил". Фото: скриншот з YouTube

Дізнавшись про це, Макс Барських одразу ж попросив організаторів фестивалю змінити список виконавців, заявивши, що він не хоче виступати на одній сцені з Валерієм Меладзе. Втім, вони не зробили цього, тому артист заявив, що він не виступатиме на фестивалі. 

"Друзі, повідомляю, що не виступатиму цього року на фестивалі Summer Fest в Кишиневі. Організатори заходу не змогли виконати обіцянку стосовно змін учасників у лайн-апі. Тому, на жаль, моя зустріч з молдовськими прихильниками цього літа не відбудеться. Слідкуйте за анонсами концертів на моїх офіційних сторінках. До зустрічі в рамках міжнародного туру Bestseller!", — написав Макс Барських.

Підписники українського виконавця вирішили залишити свої коментарі під цією публікацією.

  • Нехай і далі слухають мовчунів. Ти супер правильно зробив
  • Так прикро, що люди такі безсердечні, та не розуміють наш біль. Та є люди, які, як мавпи, нічого. З такими співвітчизниками нам не по дорозi. Карма — вона така, щось трапиться з ними, а всім буде все одно
  • Настав час робити камінг-аут на всю країну, а не лише у кліпах! Ти ще й пісні крадеш
Коментарі зі сторінки Макса Барських
Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Макса Барських
Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Макса Барських
Коментарі зі сторінки Макса Барських. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Макс Барських переклав свій популярний хіт українською мовою. 

Раніше ми розповідали про те, що український виконавець Макс Барських повідомив про свої концерти під час війни. 

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Макс Барських показав, як в Казахстані підтримують українців.

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