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Братья Меладзе выступили в Берлине с экс-виагрянкой из Украины

5 ноября 2023 16:36
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Братья Меладзе выступили в Берлине с экс-виагрянкой из Украины
Скриншот со сторис instagram.com/sofia_tarasova
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

В Берлине прошел концерт Валерия Меладзе. Певец грузинского происхождения во время мероприятия пригласил на сцену и своего брата — Константина Меладзе. Также на сцене появилась молодая подопечная композитора, экс-виагрянка София Тарасова, которая родом из Украины, но живет в Германии.

Видео с концерта Меладзе появилось в Instagram Софии.

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Появились на публике впервые за долгое время

Валерий Меладзе в начале полномасштабного вторжения России высказывался против войны, однако быстро умолк и больше не комментировал нападение РФ на Украину. Поэтому отношение украинцев к певцу не лучшее.

Впервые за долгое время Валерий Меладзе появился в инфопространстве — у него был концерт в Берлине, на который он пригласил своего брата Константина и экс-виагрянку-предательницу Софию Тарасову.

 

Скриншот со сторис в Instagram violettabrendel

Девушка, родом из Киева, в начале полномасштабного вторжения была в Москве, где поначалу и осталась. Позже, когда группа ВиаГра распалась, эмигрировала в Европу, однако публичную поддержку Украине не выражала.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by SOFIIA (@sofia_tarasova)

Константин Меладзе стал продюсером Тарасовой и занимается ею как сольной певицей. После того, как Вера Брежнева подтвердила развод с Константином, появился слух, что он встречается с 22-летней Софией. Однако подтверждения этих слухов нет.

 

Скриншот со сторис в Instagram violettabrendel

На концерте Валерия в Берлине певец пригласил брата на сцену, чтобы его поприветствовала публика. На сцене была и София Тарасова, которая, очевидно, тоже выступала.

 

Скриншот со сторис instagram.com/sofia_tarasova

Напомним, Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе.

Также мы писали, что Макс Барских показал ясное нежелание связываться с "молчуном" Валерием Меладзе.

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