Шампанське Бреда Пітта стало офіційним напоєм премії "Оскар"
Вже 12 березня в Лос-Анджелесі (США) відбудеться урочиста церемонія премії "Оскар". Цього року келихи на різноманітних вечірках і основному івенті наповнюватимуться рожевим шампанським з виноробні голлівудського актора Бреда Пітта.
Про це повідомляє видання Delish.
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Деталі
Fleur de Miraval з'явилось у продажі 2020 року. Шампанське розроблявся п'ять років у французькому замку Міраваль, який колись придбало зіркове подружжя Пітт та Джолі. Розташована там виноробня з 2012 року виробляє чудове рожеве вино.
Шампанське від Бреда буде подано під час церемонії, яка має відбутися у знаменитому голлівудському театрі Долбі, а також на офіційній вечірці, Губернаторському балі та інших зіркових заходах, присвячених премії "Оскар" у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Лондоні.
Шампанське складається з 75% Шардоне та 25% Піно Нуара, витриманих на осаді протягом трьох років. Це ексклюзивне шампанське розкривається відтінками грейпфрута, червоних ягід та лемонграсу. Усього вироблено 20 тисяч пляшок. Авторитетне видання Decanter оцінило шампанське у 94 бали.
В Україні пляшка Fleur de Miraval обійдеться у 15 тисяч 900 гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт познайомив свою нову дівчину, яка молодша за нього на 30 років, з дітьми.