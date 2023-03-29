Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и Энистон: сумма сделки

Голливудский актер Брэд Питт

В последнее время многие голливудские знаменитости распродают свою недвижимость в Калифорнии. Так, например, актер Джим Керри выставил свое имение, в котором прожил 30 лет за 29 млн долларов. Продал дом и его коллега, оскароносный Брэд Питт.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Подробности

Брэд Питт продал свое имение, которым владел и реконструировал на протяжении почти трех десятилетий. 59-летний актер получил от сделки 39 млн долларов, хотя приобрел дом и близлежащую территорию в 1994 году за 1,7 млн долларов. Сначала недвижимость была выставлена в январе за 45 млн долларов, впрочем, покупателю, имя которого не разглашается, удалось сбить цену.

Брэд Питт получит на банковский счет не все деньги. Согласно законодательству, те, кто продает имущество стоимостью более 5 миллионов долларов, платят налог на передачу недвижимости в размере 4%. Продажи, превышающие 10 млн долларов, облагаются налогом в размере 5,5%.

Дом находится в популярном среди знаменитостей районе Лос-Фелис. Брэд Питт раньше делил его со своими бывшими женами — актрисами Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. В частности, именно в этом особняке Питт и Джоли отпраздновали первое совместное Рождество в 2005 году, а также воспитывали своих шестерых детей.

После развода Анджелина приобрела дом в этом же районе. После того как стало известно о романе Питта с французской моделью и дизайнером Инес де Рамон, окружение актера стало все чаще рассказывать о кардинальных переменах в жизни, которые запланировал Брэд. Очевидно, продажа дома стала одним из планов голливудского актера забыть старое и начать новое.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Бритни Спирс продает имение, в котором мечтала построить новую жизнь. Также мы рассказывали, что шампанское Брэда Питта стало официальным напитком премии "Оскар-2023".