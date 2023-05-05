Бред Пітт сяде за кермо боліду Формули–1 – актор зніметься в новому фільмі

Американський актор Бред Пітт на прем'єрі фільму "Куля в потязі" в Лос-Анджелесі. Фото: Depositphotos

Відомий американська актор та зірка Голлівуду Бред Пітт зіграє у новому фільмі від Apple Studios. Популярний кіноактор сяде за кермо справжнього автомобіля з Формули–1 та виїде на ньому на справжню гоночну трасу, щоб знятися в новому фільмі.

Про це повідомляє портал "Collider"

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Модератор Вілл Бакстон зазначив, що знімальна група "створює 11–ту команду, яка зніматиметься на трасі від подій на Сільверстоуні й до кінця року". Важливо зазначити, що на трасі Сільверстоун 9 липня 2023 року пройде Гран–прі Великобританії.

Зірка Голлівуду Бред Пітт на церемонії премії "Золотий глобус" в США. Фото: google.com

Також стало відомо, що автомобіль для голлівудської зірки виготовить автоконцерн Mercedes.

За словами Вілла Бакстона, щоб бути впевненими в правильності зйомки, знімальна команда створила 6К–камеру, яка здатна рухатися та є найменшою з камер за всю історію кіно. Ця камера перенесе глядачів фільму безпосередньо до кабіни боліда.

Американський актор Бред Пітт на кінопремії. Фото: Depositphotos

Зараз відомо тільки те, що Бред Пітт сидітиме за кермом автомобілю Формули–1, а чи змагатиметься кіноактор з іншими учасниками гонки на перегонах, поки невідомо.

"Я покладаю на нього такі великі надії. Я знаю, що ми збираємося зробити найкращий гоночний фільм, який будь–коли існував, як візуально, так і ми працюватимемо над тим, щоб зацікавити всіх фанатів", – стверджує професійний гонщик та продюсер нового фільму Льюїс Гамільтон.

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