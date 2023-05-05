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Бред Пітт сяде за кермо справжнього боліда Формули–1: що взагалі відбувається

5 травня 2023 11:54
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бред Пітт сяде за кермо боліду Формули–1 – актор зніметься в новому фільмі
Американський актор Бред Пітт на прем'єрі фільму "Куля в потязі" в Лос-Анджелесі. Фото: Depositphotos
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий американська актор та зірка Голлівуду Бред Пітт зіграє у новому фільмі від Apple Studios. Популярний кіноактор сяде за кермо справжнього автомобіля з Формули–1 та виїде на ньому на справжню гоночну трасу, щоб знятися в новому фільмі.

Про це повідомляє портал "Collider"

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Відомо, що новий фільм, де зіграє голлівудський актор, повинен створити ультрареалістичний досвід.

Модератор Вілл Бакстон зазначив, що знімальна група "створює 11–ту команду, яка зніматиметься на трасі від подій на Сільверстоуні й до кінця року".  Важливо зазначити, що на трасі Сільверстоун 9 липня 2023 року пройде Гран–прі Великобританії.

Брэд Питт
Зірка Голлівуду Бред Пітт на церемонії премії "Золотий глобус" в США. Фото: google.com

Також стало відомо, що автомобіль для голлівудської зірки виготовить автоконцерн Mercedes.

За словами Вілла Бакстона, щоб бути впевненими в правильності зйомки, знімальна команда створила 6К–камеру, яка здатна рухатися та є найменшою з камер за всю історію кіно. Ця камера перенесе глядачів фільму безпосередньо до кабіни боліда.

Брэд Питт
Американський актор Бред Пітт на кінопремії. Фото: Depositphotos

Зараз відомо тільки те, що Бред Пітт сидітиме за кермом автомобілю Формули–1, а чи змагатиметься кіноактор з іншими учасниками гонки на перегонах, поки невідомо.

"Я покладаю на нього такі великі надії. Я знаю, що ми збираємося зробити найкращий гоночний фільм, який будь–коли існував, як візуально, так і ми працюватимемо над тим, щоб зацікавити всіх фанатів", – стверджує професійний гонщик та продюсер нового фільму Льюїс Гамільтон.

Нагадаємо, ми писали про те, що американський актор Бред Пітт вперше показав свою нову дівчину.

Раніше ми розповідали, що актор Бред Пітт продав акції свого продюсерського проєкту.

Також ми повідомляли про те, що голлівудський актор Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі.

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