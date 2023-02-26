Бред Пітт вперше з'явився з Інес де Рамон на офіційному заході

Бред Пітт вперше з'явився зі своєю новою дівчиною на офіційному заході
Американський кіноактор Бред Пітт вперше з'явився зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон на офіційному заході. Це була вечеря в Парижі після премії César Awards.
Про це повідомляє People.
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Деталі
На церемонії вручення премії Бред Пітт подякував режисеру Девіду Фінчеру за спільну роботу. Він вручив йому статуетку.
Актор зіграв у таких фільмах Фінчера, як "Сім", "Бійцівський клуб" та "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". Він зазначив, що з ним працювати нелегко, однак це вартує всіх витрачених зусиль.
"Я стільки разів від нього чув: давайте знімемо це, перш ніж ми всі втратимо волю до життя", — сказав Пітт.
Після премії César Awards Бред Пітта помітили на вечері разом з Інес де Рамон.
Hollywood actor #BradPitt was recently seen at a fancy dinner with his rumoured girlfriend Ines de Ramon in #Paris.— IANS (@ians_india) February 26, 2023
Read: https://t.co/xSost1jsmM pic.twitter.com/YObfbqgB6G
Інсайдери пишуть, що у Париж закохані прибули окремо.
Нагадаємо, наприкінці минулого року голлівудський актор Бред Пітт відсвяткував подвійний день народження зі своєю новою дівчиною, фітнес-тренеркою Інес де Рамон. Вона молодша за нього на 30 років. У зіркової парочки все серйозно.
Також ми писали, що американський оскароносний актор Бред Пітт здійснив важливу для себе фінансову операцію. Він продав контрольний пакет акцій знаменитої в Голлівуді продюсерської компанії Plan B.