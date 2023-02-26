Бред Пітт вперше з'явився з Інес де Рамон на офіційному заході

Бред Пітт

Американський кіноактор Бред Пітт вперше з'явився зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон на офіційному заході. Це була вечеря в Парижі після премії César Awards.

Про це повідомляє People.

Деталі

На церемонії вручення премії Бред Пітт подякував режисеру Девіду Фінчеру за спільну роботу. Він вручив йому статуетку.

Актор зіграв у таких фільмах Фінчера, як "Сім", "Бійцівський клуб" та "Загадкова історія Бенджаміна Баттона". Він зазначив, що з ним працювати нелегко, однак це вартує всіх витрачених зусиль.

"Я стільки разів від нього чув: давайте знімемо це, перш ніж ми всі втратимо волю до життя", — сказав Пітт.

Після премії César Awards Бред Пітта помітили на вечері разом з Інес де Рамон.

Hollywood actor #BradPitt was recently seen at a fancy dinner with his rumoured girlfriend Ines de Ramon in #Paris.



Read: https://t.co/xSost1jsmM pic.twitter.com/YObfbqgB6G — IANS (@ians_india) February 26, 2023

Інсайдери пишуть, що у Париж закохані прибули окремо.

Нагадаємо, наприкінці минулого року голлівудський актор Бред Пітт відсвяткував подвійний день народження зі своєю новою дівчиною, фітнес-тренеркою Інес де Рамон. Вона молодша за нього на 30 років. У зіркової парочки все серйозно.

Також ми писали, що американський оскароносний актор Бред Пітт здійснив важливу для себе фінансову операцію. Він продав контрольний пакет акцій знаменитої в Голлівуді продюсерської компанії Plan B.