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Повністю стирає пам'ять про Анджеліну Джолі? Бред Пітт продав свій розкішний особняк з привидами

7 квітня 2023 20:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бред Пітт продав розкішний особняк у Лос-Анджелесі – за скільки
Американський актор вирішив продати величезний особняк у Лос-Анджелесі
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Легендарний американський актор та зірка Голівуду Бред Пітт продав свій розкішний особняк у Лос-Анджелесі за 39 мільйонів доларів. Як каже акторка Кассандра Петерсон, у цьому будинку, де жив Бред Пітт, є дуже багато привидів.

Про це повідомляє JoBlo.

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Відомо, що цей будинок американський актор придбав ще у 1994 році у акторки та зірки фільму жахів "Ельвіра — володарка темряви" Кассандри Петерсон. Вона стверджує, що на території особняку був величезний басейн у формі серця. За її словами, цей басейн був першим, який побудували у Голівуді.

Бред Пітт продає свій особняк

Але Бреду Пітту не сподобалася естетика цього басейну, тому він прийняв рішення замінити його. Акторка, в свою чергу, була незадоволена та заявила, що Бред Пітт вбив історичну спадщину, але вона з розумінням поставилася до того, що вирішив зробити американський актор.

Кассандра Петерсон стверджує, що її басейн постійно протікав, а насос ламався.

За її словами, американський актор залишив особняк у тому вигляді, у якому він був побудований. Акторка вважає, що Бред Пітт не робив ремонти у внутрішній частині будинку та дотримався його архітектурної цілісності.

Як виглядає особняк з привидами у Лос-Анджелесі Бреда Пітта

Акторка також запевняє, що у цьому будинку є велика кількість привидів. Вона розповідала йому про це та попереджувала про активність паранормальних явищ, тому він був досить схвильованим серед цих істот.

Кассандра заявила, що присутність паранормальних істот нібито сподобалась американській зірці.

Нагадаємо, ми писали, що відома співачка Шер вирішила продати свій будинок у Малібу.

Раніше ми розповідали, що американський актор Бред Пітт познайомив свої нову кохану із дітьми.

Також ми повідомляли, що голівудський актор Бред Пітт продав акції своєї продюсерської компанії.

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