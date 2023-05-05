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Брэд Питт сядет за руль настоящего болида Формулы-1: что вообще происходит

5 мая 2023 11:54
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Брэд Питт сядет за руль болида Формулы–1 – актер снимется в новом фильме
Американский актер Брэд Питт на премьере фильма "Пуля в поезде" в Лос-Анджелесе. Фото: Depositphotos
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский актер и звезда Голливуда Брэд Питт сыграет в новом фильме от Apple Studios. Популярный киноактер сядет за руль настоящего автомобиля из Формулы-1 и выедет на нем на настоящую гоночную трассу, чтобы сняться в новом фильме.

Об этом сообщает портал Collider.

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Известно, что новый фильм, где сыграет голливудский актер, должен создать ультрареалистичный опыт.

Модератор Уилл Бакстон отметил, что съемочная группа "создает 11-ю команду, которая будет сниматься на трассе от событий на Сильверстоуне и до конца года". Важно отметить, что на трассе Сильверстоун 9 июля 2023 года пройдет Гран-при Великобритании.

Брэд Питт
Звезда Голливуда Брэд Питт на церемонии премии "Золотой глобус" в США. Фото: google.com

Также стало известно, что автомобиль для голливудской звезды изготовит автоконцерн Mercedes.

По словам Вилла Бакстона, чтобы быть уверенными в правильности съемки, съемочная команда создала 6К-камеру, которая способна двигаться и является самой маленькой из камер за всю историю кино. Эта камера перенесет зрителей фильма прямо в кабину болида.

Брэд Питт
Американский актер Брэд Питт на кинопремии. Фото: Depositphotos

Сейчас известно только то, что Брэд Питт будет сидеть за рулем автомобиля Формулы-1, будет ли соревноваться киноактер с другими участниками гонки на гонках, пока неизвестно.

"Я возлагаю на него такие большие надежды. Я знаю, что мы собираемся сделать лучший гоночный фильм, который когда–либо существовал как визуально, так и мы будем работать над тем, чтобы заинтересовать всех фанатов",  утверждает профессиональный гонщик и продюсер нового фильма Льюис Гамильтон.

Напомним, мы писали о том, что американский актер Брэд Питт впервые показал свою новую девушку.

Ранее мы рассказывали, что актер Брэд Питт продал акции своего продюсерского проекта.

Также мы сообщали о том, что голливудский актер Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли.

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