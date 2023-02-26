Брэд Питт впервые появился с Инес де Рамон на официальном мероприятии

Брэд Питт впервые появился со своей новой девушкой на официальном мероприятии
Американский киноактер Брэд Питт впервые появился со своей новой девушкой Инес де Рамон на официальном мероприятии. Это был ужин в Париже после премии César Awards.
Об этом сообщает People.
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На церемонии вручения премии Брэд Питт поблагодарил режиссера Дэвида Финчера за совместную работу. Он вручил ему статуэтку.
Актер сыграл в таких фильмах Финчера, как "Семь", "Бойцовский клуб" и "Загадочная история Бенджамина Баттона". Он отметил, что с ним работать нелегко, однако это стоит всех затраченных усилий.
"Я столько раз от него слышал: давайте снимем это, прежде чем мы все потеряем волю к жизни", — сказал Питт.
После премии César Awards Брэд Питт был замечен на ужине вместе с Инес де Рамон.
Hollywood actor #BradPitt был ранее замечен на увлекательной dinner with его смешанный girlfriend Ines de Ramon в #Paris .— IANS (@ians_india) February 26, 2023
Read: https://t.co/xSost1jsmM pic.twitter.com/YObfbqgB6G
Инсайдеры пишут, что в Париж влюбленные прибыли по отдельности.
Напомним, в конце прошлого года голливудский актер Брэд Питт отпраздновал двойной день рождения со своей новой девушкой, фитнес-тренершей Инес де Рамон. Она младше его на 30 лет. У звездной парочки все серьезно.
Также мы писали, что американский оскароносный актер Брэд Питт совершил важную для себя финансовую операцию. Он продал контрольный пакет акций знаменитой в Голливуде продюсерской компании Plan B.