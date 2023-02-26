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Брэд Питт впервые появился со своей новой девушкой на официальном мероприятии

26 февраля 2023 19:55
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Брэд Питт впервые появился с Инес де Рамон на официальном мероприятии
Брэд Питт
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Американский киноактер Брэд Питт впервые появился со своей новой девушкой Инес де Рамон на официальном мероприятии. Это был ужин в Париже после премии César Awards.

Об этом сообщает People.

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Подробности

На церемонии вручения премии Брэд Питт поблагодарил режиссера Дэвида Финчера за совместную работу. Он вручил ему статуэтку.

Актер сыграл в таких фильмах Финчера, как "Семь", "Бойцовский клуб" и "Загадочная история Бенджамина Баттона". Он отметил, что с ним работать нелегко, однако это стоит всех затраченных усилий.

"Я столько раз от него слышал: давайте снимем это, прежде чем мы все потеряем волю к жизни", — сказал Питт.

После премии César Awards Брэд Питт был замечен на ужине вместе с Инес де Рамон.

Инсайдеры пишут, что в Париж влюбленные прибыли по отдельности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По post shared by Heddy Dayan (@heddyd)

Напомним, в конце прошлого года голливудский актер Брэд Питт отпраздновал двойной день рождения со своей новой девушкой, фитнес-тренершей Инес де Рамон. Она младше его на 30 лет. У звездной парочки все серьезно.

Также мы писали, что американский оскароносный актер Брэд Питт совершил важную для себя финансовую операцию. Он продал контрольный пакет акций знаменитой в Голливуде продюсерской компании Plan B.

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