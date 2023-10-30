"Брехати собі не буду" — Алан Бадоєв розповів, чому не пішов воювати

Режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент проєкту

Режисер та продюсер Алан Бадоєв нещодавно закінчив документальний проєкт "Довга Доба". Сценарій цього фільму написав сам народ України, оскільки всі відео матеріали режисеру надсилали свідки війни.

Про те, чому не пішов у ЗСУ режисер розповыв на YouTube-каналі "Говорить Суханов".

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Режисер відверто зізнався, що після повномасштабного вторгнення не розумів, чому усі його російські друзі та люди, з якими він багато працював, не відчувають того болю.

"Це були якісь смс типу "приїжджай в Москву, ми тобі все зробимо". Це мене розтрощило дуже сильно. Яка ціна того всього, що ти робив до своїх 42 років і хто ти? Я довго думав, що я можу зробити для своєї країни, для себе і так з’явилася ідея документального проєкту "Довга Доба". Я розумів, що всі ці телеграм канали дуже скоро перейдуть в білий шум. Потрібно, щоб ця капсула цього часу була сформована і залишилась в формі дуже зрозумілого оповідання", — поділився Бадоєв.

Також Бадоєв розповів, чи здатен режисер брехати сам собі.

Олексій Суханов та Алан Бадоєв. Фото: менеджмент проєкту

"Брехати собі я не буду. Я завжди ставлю собі питання, чому я не на фронті. Чому я не взяв в руки зброю? Страшно? Дуже страшно. А що саме страшно? Багато чого страшно. І тоді я кажу собі "якщо ти не там, роби щось таке, щоб ти собі це пробачив". А якщо я не буду цього робити, я вже не зможу до себе нормально ставитись. Я можу собі поставити найнекомфортніші питання, бо я з ними працюю", — поділився режисер.

Документальний проєкт "Довга Доба" створений з 200 годин відео, знятого українцями на свої гаджети. Це унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима героїв і документ, написаний голосами українців. До сюжету фільму увійшли як історії людей, яким вдалося вижити під час військових дій, так і українці, які загинули від окупації.

Раніше Бєдняков подивився документальний фільм "20 днів у Маріуполі" про його рідне місто.