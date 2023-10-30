Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Врать себе не буду" — Алан Бадоев рассказал, почему не пошел воевать arrow

"Врать себе не буду" — Алан Бадоев рассказал, почему не пошел воевать

30 октября 2023 16:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Врать себе не буду - Алан Бадоев рассказал, почему не пошел воевать
Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Режиссер и продюсер Алан Бадоев недавно закончил документальный проект "Довга Доба". Сценарий этого фильма написал сам народ Украины, поскольку все видеоматериалы режиссеру присылали свидетели войны.

О том, почему не пошел в ВСУ режиссер рассказал на YouTube-канале "Говорить Суханов".

Читайте также:

Алан Бадоев рассказал, что его звали в Москву после полномасштабного вторжения

Режиссер откровенно признался, что после полномасштабного вторжения не понимал, почему все его российские друзья и люди, с которыми он много работал, не испытывают боли.

 

 

"Это были какие-то смс типа "приезжай в Москву, мы тебе все сделаем". Это меня ранило очень сильно. Какова цена того всего, что ты делал до своих 42 лет и кто ты? Я долго думал, что я могу сделать для своей страны Я понимал, что все эти телеграмм каналы очень скоро перейдут в белый шум. Нужно, чтобы капсула этого времени была сформирована и осталась в форме очень понятного рассказа", — поделился Бадоев.

Также Бадоев рассказал, способен ли режиссер врать сам себе.

 

Алексей Суханов и Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта

"Лгать себе я не буду. Я всегда задаю себе вопрос, почему я не на фронте. Почему я не взял в руки оружие? Страшно? Очень страшно. А что самое страшно? Многое страшно. И тогда я говорю себе "если ты не там, делай что-нибудь такое, чтобы ты себе это простил". А если я не буду этого делать, я уже не смогу к себе нормально относиться. Я могу себе задать самые некомфортные вопросы, потому что я с ними работаю", — поделился режиссер.

Документальный проект "Довга Доба" создан из 200 часов видео, снятого украинцами на свои гаджеты. Это уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами героев и документ, написанный голосами украинцев. В сюжет фильма вошли как истории людей, которым удалось выжить во время военных действий, так и украинцы, погибшие от оккупации.

Ранее Бедняков посмотрел документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о его родном городе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме