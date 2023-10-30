"Врать себе не буду" — Алан Бадоев рассказал, почему не пошел воевать

Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта

Режиссер и продюсер Алан Бадоев недавно закончил документальный проект "Довга Доба". Сценарий этого фильма написал сам народ Украины, поскольку все видеоматериалы режиссеру присылали свидетели войны.

О том, почему не пошел в ВСУ режиссер рассказал на YouTube-канале "Говорить Суханов".

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Режиссер откровенно признался, что после полномасштабного вторжения не понимал, почему все его российские друзья и люди, с которыми он много работал, не испытывают боли.

"Это были какие-то смс типа "приезжай в Москву, мы тебе все сделаем". Это меня ранило очень сильно. Какова цена того всего, что ты делал до своих 42 лет и кто ты? Я долго думал, что я могу сделать для своей страны Я понимал, что все эти телеграмм каналы очень скоро перейдут в белый шум. Нужно, чтобы капсула этого времени была сформирована и осталась в форме очень понятного рассказа", — поделился Бадоев.

Также Бадоев рассказал, способен ли режиссер врать сам себе.

Алексей Суханов и Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта

"Лгать себе я не буду. Я всегда задаю себе вопрос, почему я не на фронте. Почему я не взял в руки оружие? Страшно? Очень страшно. А что самое страшно? Многое страшно. И тогда я говорю себе "если ты не там, делай что-нибудь такое, чтобы ты себе это простил". А если я не буду этого делать, я уже не смогу к себе нормально относиться. Я могу себе задать самые некомфортные вопросы, потому что я с ними работаю", — поделился режиссер.

Документальный проект "Довга Доба" создан из 200 часов видео, снятого украинцами на свои гаджеты. Это уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами героев и документ, написанный голосами украинцев. В сюжет фильма вошли как истории людей, которым удалось выжить во время военных действий, так и украинцы, погибшие от оккупации.

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