Брежнєва показала 22-річну доньку та згадала, чого хотіла перед пологами

Співачка Віра Брежнєва (VERA)

Ексучасниця гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва, яка виступає під новим псевдонімом VERA, прилетіла до США, аби особисто привітати старшу доньку Соню Кіперман з днем народження. Дівчині виповнилось 22 роки.

Співачка опублікувала спільне фото у своїх Instastories.

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Подробиці

Соня вже не один рік проживає в США і зіркова матір прилітає на її день народження. Не стала змінювати традиції Брежнєва і цього разу. Перед святкуванням вона завітала до українського салону краси. Там Віра згадала день пологів у далеко 2001 році.

"Я прокинулась, дуже хотіла борщ на сніданок, але несподівано відійшли води. І далі вже 22 роки як в тумані", — з гумором розповіла Брежнєва.

Співачка рідко публікує фотографії зі старшою донькою, яку народила від Віталія Войченка. З ним Брежнєва прожила кілька років у цивільному шлюбі. Соня носить прізвище другого чоловіка співачки, бізнесмена Михайла Кіпермана, від якого у Віри донька Сара.

Втім, Брежнєва таки потішила підписників та показала, який зараз вигляд має старша донька.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за повідомленнями росЗМІ Брежнєва та продюсер Костянтин Меладзе розпродають свої російськомовні хіти. Також ми розповідали, що допомагає Брежнєвій в складні часи.