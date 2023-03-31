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Брежнева показала 22-летнюю дочь и вспомнила, чего хотела перед родами

31 марта 2023 18:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Вера Брежнева (VERA)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева, которая выступает под новым псевдонимом VERA, прилетела в США, чтобы лично поздравить старшую дочь Соню Киперман с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года.

Певица опубликовала совместное фото в своих Instastories.

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Подробности

Соня уже не один год проживает в США и звездная мать прилетает на ее день рождения. Не стала менять традиции Брежнева и на этот раз. Перед празднованием она посетила украинский салон красоты. Там Вера вспомнила день родов в далеком 2001 году.

"Я проснулась, очень хотела борщ на завтрак, но неожиданно отошли воды. И дальше уже 22 года как в тумане", — с юмором рассказала Брежнева.

Певица редко публикует фотографии со старшей дочерью, которую родила от Виталия Войченко. С ним Брежнева прожила несколько лет в гражданском браке. Соня носит фамилию второго мужа певицы, бизнесмена Михаила Кипермана, от которого у Веры дочь Сара.

Впрочем, Брежнева порадовала подписчиков и показала, как сейчас выглядит старшая дочь.

Напомним, ранее мы писали, что по сообщениям росСМИ Брежнева и продюсер Константин Меладзе распродают свои русскоязычные хиты. Также мы рассказывали, что помогает Брежневу в сложные времена.

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