Брежнева и Меладзе распродают свои русскоязычные хиты, — росСМИ
В конце прошлого года бывшая участница золотого состава группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева, сменила псевдоним. Теперь она выступает на сцене и выпускает новые украиноязычные песни как VERA.
Между тем, росСМИ распространяют информацию о русскоязычном репертуаре 41-летней артистки.
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На одном из сайтов, где правообладатели выставляют на продажу песни, появились русскоязычные композиции, написанные продюсером Константином Меладзе для Веры Брежневой и группы "ВИА Гра". Об этом рассказала промоутер, работавшая с певицей.
"Недавно я просматривала сайт, где правообладатели продают песни. Я очень удивилась, что есть на продаже песни из репертуара "ВИА Гры" и Брежневой. То есть любой начинающий артист может купить песню от Меладзе", — сообщила она журналистам страны-террориста.
По ее словам, можно выкупить почти весь репертуар Брежневой. Промоутер отметила, что для украинской артистки эти песни теперь не актуальны, поскольку они русскоязычные.
"В общем, Вера сегодня не особенно активна, концертов нет. Да и кому она нужна после того, что сделала", — подытожила пропутинская женщина.
Ни Вера Брежнева, ни ее муж Константин Меладзе эту информацию не прокомментировали. Певица прилетела в США, где будет праздновать день рождения своей старшей дочери Сони Киперман, которой исполняется 22 года.
Напомним, ранее мы писали, что Вера Брежнева стала брюнеткой и под новым псевдонимом представила украиноязычную песню. Также мы рассказывали, что Брежнева и Меладзе продают роскошное имение под москвой.