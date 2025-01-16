Віра Брежнєва відпочиває в Карпатах — фото

Брежнєва в хутрі показалася на фермі альпак в Карпатах
Відома українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками новими кадрами. Зірка вирушила на відпочинок на захід України та відвідала ферму із альпаками.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Брежнєва відвідала ферму з тваринами
Артистками поділилася кадрами на тлі мальовничих Карпат. Для зимової прогулянки Брежнєва обрала костюм молочного кольору та об'ємну екошубу в тон. Зірка розпустила волосся та доповнила образ стильними окулярами.
"Незабутні дні на заході України", — підписала кадри вона.
Частина користувачів соцмережі звинуватили зірку в лицемірстві, адже Віра вдягла начебто натуральну шубу при тому, що любить тварин. Артистка пояснила, що її верхній одяг було виготовлено із зістриженої шерсті.
Нагадаємо, днями молодша донька Віри Брежнєвої приголомшила своїм виглядом на 15-річчя.
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