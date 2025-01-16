Віра Брежнєва відпочиває в Карпатах — фото

Співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa/

Відома українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками новими кадрами. Зірка вирушила на відпочинок на захід України та відвідала ферму із альпаками.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Артистками поділилася кадрами на тлі мальовничих Карпат. Для зимової прогулянки Брежнєва обрала костюм молочного кольору та об'ємну екошубу в тон. Зірка розпустила волосся та доповнила образ стильними окулярами.

"Незабутні дні на заході України", — підписала кадри вона.

Частина користувачів соцмережі звинуватили зірку в лицемірстві, адже Віра вдягла начебто натуральну шубу при тому, що любить тварин. Артистка пояснила, що її верхній одяг було виготовлено із зістриженої шерсті.

Коментарі під фото Віри Брежнєвої. Фото: instagram.com/ververa/

Нагадаємо, днями молодша донька Віри Брежнєвої приголомшила своїм виглядом на 15-річчя.

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