Вера Брежнева отдыхает в Карпатах - фото

Брежнева в мехах показалась на ферме альпак в Карпатах
Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новыми кадрами. Звезда отправилась на отдых на запад Украины и посетила ферму с альпаками.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Брежнева посетила ферму с животными
Артистка поделилась кадрами на фоне живописных Карпат. Для зимней прогулки Брежнева выбрала костюм молочного цвета и объемную экошубу в тон. Звезда распустила волосы и дополнила образ стильными очками.
"Незабываемые дни на западе Украины", — подписала кадры она.
Часть пользователей соцсети обвинили звезду в лицемерии, ведь Вера надела вроде бы натуральную шубу при том, что любит животных. Артистка объяснила, что ее верхняя одежда была изготовлена из состриженной шерсти.
Напомним, на днях младшая дочь Веры Брежневой ошеломила своим видом на 15-летие.
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