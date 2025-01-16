Вера Брежнева отдыхает в Карпатах - фото

Певица Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новыми кадрами. Звезда отправилась на отдых на запад Украины и посетила ферму с альпаками.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Артистка поделилась кадрами на фоне живописных Карпат. Для зимней прогулки Брежнева выбрала костюм молочного цвета и объемную экошубу в тон. Звезда распустила волосы и дополнила образ стильными очками.

"Незабываемые дни на западе Украины", — подписала кадры она.

Часть пользователей соцсети обвинили звезду в лицемерии, ведь Вера надела вроде бы натуральную шубу при том, что любит животных. Артистка объяснила, что ее верхняя одежда была изготовлена из состриженной шерсти.

Комментарии под фото Веры Брежневой. Фото: instagram.com/ververa/

Напомним, на днях младшая дочь Веры Брежневой ошеломила своим видом на 15-летие.

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